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В ОКБ подсчитали число россиян, установивших самозапреты на кредиты - 01.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250401/samozapret-856281730.html
В ОКБ подсчитали число россиян, установивших самозапреты на кредиты
В ОКБ подсчитали число россиян, установивших самозапреты на кредиты - 01.04.2025, ПРАЙМ
В ОКБ подсчитали число россиян, установивших самозапреты на кредиты
Почти 8 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты в марте, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:41+0300
2025-04-01T13:41+0300
экономика
финансы
банки
объединенное кредитное бюро
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Почти 8 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты в марте, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). "По данным Объединенного кредитного Бюро за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 7,20 миллиона заявок (91,5%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 315 тысяч граждан (4,0%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тысяч граждан (1,6%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 114 тысяч граждан (1,5%). Полный запрет выдач только в банках – 54 тысячи граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО – 37 тысяч граждан (0,5%). "За месяц 129,5 тысячи граждан направили заявления на снятие самозапрета. Доля таких заявлений составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов", - сообщает ОКБ. Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962 тысячи самозапретов. В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли также: Московская область – 621,9 тысячи, Санкт-Петербург – 475,4 тысячи, Башкирия – 271,6 тысячи, Свердловская область – 259,2 тысячи, Краснодарский край – 253,2 тысячи, Татарстан – 220,2 тысячи, Челябинская область – 197,9 тысячи, Новосибирская область – 184,6 тысячи, Нижегородская область – 175,6 тысячи.
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финансы, банки, объединенное кредитное бюро
Экономика, Финансы, Банки, Объединенное кредитное бюро
13:41 01.04.2025
 
В ОКБ подсчитали число россиян, установивших самозапреты на кредиты

ОКБ: почти 8 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты в марте

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Почти 8 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты в марте, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
"По данным Объединенного кредитного Бюро за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 7,20 миллиона заявок (91,5%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 315 тысяч граждан (4,0%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тысяч граждан (1,6%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 114 тысяч граждан (1,5%). Полный запрет выдач только в банках – 54 тысячи граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО – 37 тысяч граждан (0,5%).
"За месяц 129,5 тысячи граждан направили заявления на снятие самозапрета. Доля таких заявлений составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов", - сообщает ОКБ.
Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962 тысячи самозапретов.
В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли также: Московская область – 621,9 тысячи, Санкт-Петербург – 475,4 тысячи, Башкирия – 271,6 тысячи, Свердловская область – 259,2 тысячи, Краснодарский край – 253,2 тысячи, Татарстан – 220,2 тысячи, Челябинская область – 197,9 тысячи, Новосибирская область – 184,6 тысячи, Нижегородская область – 175,6 тысячи.
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26 марта, 14:13
 
ЭкономикаФинансыБанкиОбъединенное кредитное бюро
 
 
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