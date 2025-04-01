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Банкам, нарушающим ипотечный стандарт, грозят санкции

Банкам, нарушающим ипотечный стандарт, грозят санкции - 01.04.2025, ПРАЙМ

Банкам, нарушающим ипотечный стандарт, грозят санкции

Российским банкам, нарушающим действующий с начала года ипотечный стандарт, с апреля грозят санкции. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T00:25+0300

2025-04-01T00:25+0300

2025-04-01T00:25+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российским банкам, нарушающим действующий с начала года ипотечный стандарт, с апреля грозят санкции. Соответствующий стандарт осуществления надзора за соблюдением кредитными организациями стандартов деятельности кредитных организаций (надзорный стандарт) вступил в силу 1 апреля. Теперь у комитета по стандартам деятельности кредитных организаций появилась возможность давать банкам указания, предостережения или предписания, чтобы они исправили нарушения. Наиболее строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передачей информации о нарушителе в Банк России для ее публикации на сайте регулятора. Банк России будет учитывать практику соблюдения банками стандартов деятельности в процессе надзора и при совершенствовании регулирования. Как рассказал РИА Недвижимость, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов, надзорный стандарт фактически служит инструментом соблюдения вступившего в силу в начале года ипотечного стандарта, запрещающего высокорисковые ипотечные схемы, например субсидирование процентных ставок девелоперами за счет завышения стоимости недвижимости. "В свою очередь надзорный стандарт устанавливает меры ответственности банков за несоблюдение этих запретов. Банки-нарушители могут как минимум попасть в черные списки, а это удар по репутации, как максимум - ЦБ может рассмотреть вопрос о введении для них дополнительных регуляторных ограничений. В результате это может привести к снижению выдачи новых ипотечных кредитов банками-нарушителями", - пояснил он. Кроме того, в будущем такие банки также рискуют лишиться доступа к отдельным партнерским программам или источникам фондирования, где соблюдение отраслевых стандартов будет являться обязательным условием, добавил ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Алексей Кирюхин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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