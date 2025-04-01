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Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в стране - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в стране
Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в стране - 01.04.2025, ПРАЙМ
Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в стране
ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА САНКЦИИ С ТРЕХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СТРАНЕ, РАНЕЕ "ЗАМОРОЖЕННЫХ" В РАМКАХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ - ВЛАСТИ | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:25+0300
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10:25 01.04.2025
 
Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в стране

Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в рамках санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА САНКЦИИ С ТРЕХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СТРАНЕ, РАНЕЕ "ЗАМОРОЖЕННЫХ" В РАМКАХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ - ВЛАСТИ
 
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