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Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в стране
Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в стране - 01.04.2025, ПРАЙМ
Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в стране
ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА САНКЦИИ С ТРЕХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СТРАНЕ, РАНЕЕ "ЗАМОРОЖЕННЫХ" В РАМКАХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ - ВЛАСТИ | 01.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА САНКЦИИ С ТРЕХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СТРАНЕ, РАНЕЕ "ЗАМОРОЖЕННЫХ" В РАМКАХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ - ВЛАСТИ
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Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в стране
Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости в рамках санкций против России