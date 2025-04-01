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Каллас объяснила необходимость введения 17-го пакет санкций против России
Каллас объяснила необходимость введения 17-го пакет санкций против России - 01.04.2025, ПРАЙМ
Каллас объяснила необходимость введения 17-го пакет санкций против России
Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России, есть понимание, что "это необходимо", заявила глава евродипломатии Кая Каллас. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T14:05+0300
2025-04-01T14:05+0300
2025-04-01T14:06+0300
политика
кая каллас
евросоюз
санкции против рф
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России, есть понимание, что "это необходимо", заявила глава евродипломатии Кая Каллас. "Недавно мы утвердили 16-й пакет санкций, чтобы сохранять давление на Россию. Сейчас мы обсуждаем 17-й пакет, и уже есть ясный консенсус, что нам это необходимо", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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кая каллас, евросоюз, санкции против рф
Политика, Кая Каллас, Евросоюз, санкции против РФ
Каллас объяснила необходимость введения 17-го пакет санкций против России
Каллас: ЕС обсуждает 17-й пакет санкций против РФ, "это необходимо"
БРЮССЕЛЬ, 1 апр – ПРАЙМ. Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России, есть понимание, что "это необходимо", заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Недавно мы утвердили 16-й пакет санкций, чтобы сохранять давление на Россию. Сейчас мы обсуждаем 17-й пакет, и уже есть ясный консенсус, что нам это необходимо", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Швейцария заморозила частные активы в рамках санкций против России
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.