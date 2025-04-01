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США ввели санкции против шести компаний из ОАЭ, Ирана и Китая - 01.04.2025, ПРАЙМ
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США ввели санкции против шести компаний из ОАЭ, Ирана и Китая
США ввели санкции против шести компаний из ОАЭ, Ирана и Китая - 01.04.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против шести компаний из ОАЭ, Ирана и Китая
США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством иранских беспилотных... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T19:36+0300
2025-04-01T19:37+0300
политика
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством иранских беспилотных летательных аппаратов, якобы поставляемых в том числе в Россию "для использования на Украине", говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). "OFAC в координации с минюстом США вводит санкции против сети из шести юридических и двух физических лиц из Ирана, ОАЭ и КНР, занимающихся закупкой компонентов для БПЛА в пользу иранской компании Qods Aviation Industries (QAI) - ведущего производителя иранских БПЛА", - говорится в заявлении. В санкционный список внесены компании Diamond Castle Electronics Trading (ОАЭ), Future Trends Goods Wholesalers (ОАЭ), Infracom Communication Networks (ОАЭ), Phenomena International General Trading (ОАЭ), Rah Roshd International Trade Exchanges Development (Иран) Zibo Shenbo Machinelectronics (Китай) и граждане Ирана Хосейн Акбари и Аббас Юсефнеджад. Компании попали под режим вторичных санкций, что означает, что ограничения могут распространяться и на тех, кто с ними сотрудничает.
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сша, оаэ, иран, китай
Политика, США, ОАЭ, ИРАН, КИТАЙ
19:36 01.04.2025 (обновлено: 19:37 01.04.2025)
 
США ввели санкции против шести компаний из ОАЭ, Ирана и Китая

OFAC: США ввели санкции против 6 компаний из ОАЭ, Ирана и Китая, выпускающих БПЛА

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Китая, связанных с производством иранских беспилотных летательных аппаратов, якобы поставляемых в том числе в Россию "для использования на Украине", говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
"OFAC в координации с минюстом США вводит санкции против сети из шести юридических и двух физических лиц из Ирана, ОАЭ и КНР, занимающихся закупкой компонентов для БПЛА в пользу иранской компании Qods Aviation Industries (QAI) - ведущего производителя иранских БПЛА", - говорится в заявлении.
В санкционный список внесены компании Diamond Castle Electronics Trading (ОАЭ), Future Trends Goods Wholesalers (ОАЭ), Infracom Communication Networks (ОАЭ), Phenomena International General Trading (ОАЭ), Rah Roshd International Trade Exchanges Development (Иран) Zibo Shenbo Machinelectronics (Китай) и граждане Ирана Хосейн Акбари и Аббас Юсефнеджад.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Каллас объяснила необходимость введения 17-го пакет санкций против России
14:05
Компании попали под режим вторичных санкций, что означает, что ограничения могут распространяться и на тех, кто с ними сотрудничает.
 
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