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РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта - 01.04.2025, ПРАЙМ
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РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта
РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта - 01.04.2025, ПРАЙМ
РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта
РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:37+0300
2025-04-01T15:37+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания. Сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать около 11.00 мск. РЖД позднее сообщили, что эти сервисы подверглись массированной DDoS-атаке. Компания старается восстановить их работу. Отмечалось, что кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов в них идет в обычном режиме. "Продажа билетов вновь доступна на сайте и через веб-приложение РЖД... Работа сайта РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, в том числе мобильному приложению "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении РЖД.
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технологии, бизнес, ржд
Технологии, Бизнес, РЖД
15:37 01.04.2025
 
РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта

РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на нем

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОткрытие Информационного центра Высокоскоростной магистрали "Москва – Казань"
Открытие Информационного центра Высокоскоростной магистрали Москва – Казань - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания.
Сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать около 11.00 мск. РЖД позднее сообщили, что эти сервисы подверглись массированной DDoS-атаке. Компания старается восстановить их работу. Отмечалось, что кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов в них идет в обычном режиме.
"Продажа билетов вновь доступна на сайте и через веб-приложение РЖД... Работа сайта РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, в том числе мобильному приложению "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении РЖД.
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
РЖД сообщили о массированной DDoS-атаке на сайт и приложение
11:47
 
ТехнологииБизнесРЖД
 
 
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