https://1prime.ru/20250401/sayt-856286598.html

РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта

РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта - 01.04.2025, ПРАЙМ

РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта

РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:37+0300

2025-04-01T15:37+0300

2025-04-01T15:37+0300

технологии

бизнес

ржд

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания. Сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать около 11.00 мск. РЖД позднее сообщили, что эти сервисы подверглись массированной DDoS-атаке. Компания старается восстановить их работу. Отмечалось, что кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов в них идет в обычном режиме. "Продажа билетов вновь доступна на сайте и через веб-приложение РЖД... Работа сайта РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, в том числе мобильному приложению "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении РЖД.

https://1prime.ru/20250401/ataka-856277780.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, ржд