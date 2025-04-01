https://1prime.ru/20250401/sayt-856286598.html
РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта
РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта - 01.04.2025, ПРАЙМ
РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта
РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:37+0300
2025-04-01T15:37+0300
2025-04-01T15:37+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания. Сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать около 11.00 мск. РЖД позднее сообщили, что эти сервисы подверглись массированной DDoS-атаке. Компания старается восстановить их работу. Отмечалось, что кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов в них идет в обычном режиме. "Продажа билетов вновь доступна на сайте и через веб-приложение РЖД... Работа сайта РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, в том числе мобильному приложению "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении РЖД.
https://1prime.ru/20250401/ataka-856277780.html
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технологии, бизнес, ржд
РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта
РЖД после DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на нем
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания.
Сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать около 11.00 мск. РЖД позднее сообщили, что эти сервисы подверглись массированной DDoS-атаке. Компания старается восстановить их работу. Отмечалось, что кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов в них идет в обычном режиме.
"Продажа билетов вновь доступна на сайте и через веб-приложение РЖД... Работа сайта РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, в том числе мобильному приложению "РЖД Пассажирам", - говорится в сообщении РЖД.
РЖД сообщили о массированной DDoS-атаке на сайт и приложение