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Сбербанк запустит ЦФА с привязкой доходности к стоимости золота

Сбербанк запустит ЦФА с привязкой доходности к стоимости золота - 01.04.2025, ПРАЙМ

Сбербанк запустит ЦФА с привязкой доходности к стоимости золота

Сбербанк запустит цифровой финансовый актив (ЦФА) сроком на один год с привязкой доходности к стоимости золота в долларах и с дополнительным купоном в 3% за... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:01+0300

2025-04-01T15:01+0300

2025-04-01T15:01+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Сбербанк запустит цифровой финансовый актив (ЦФА) сроком на один год с привязкой доходности к стоимости золота в долларах и с дополнительным купоном в 3% за весь срок обращения, расчеты же будут в рублях, следует из сообщения банка. "Сбербанк впервые предлагает клиентам инвестировать в золото через ЦФА с процентами. Стоимость одного ЦФА привязана к цене одного грамма золота с учётом мировых котировок. Поскольку золото торгуется в долларах, а расчёты происходят в рублях, инвесторы могут получать доход как от изменения цены золота, так и от колебаний валютного курса. Помимо потенциального дохода от изменения стоимости золота, инвесторы получат фиксированные 3% от основной суммы в конце срока обращения ЦФА", - говорится в сообщении. Минимальный объем покупки — один ЦФА, максимальный — 30 тысяч ЦФА, соответствующие 30 килограммам золота. Продукт доступен как для частных лиц, так и для компаний. Статус квалифицированного инвестора не требуется, пояснили в банке. "Инструмент срочный, дата погашения ― 15 апреля 2026 года. Заявки принимаются с 1 по 15 апреля 2025 года через платформу цифровых активов Сбербанка. Погашение запланировано на 15 апреля 2026 года с автоматической выплатой основной суммы и процентов. Возможно вторичное обращение между пользователями платформы", - также сообщает Сбербанк. "Рынок золота предлагает инвесторам множество способов вложений: от физических слитков до биржевых фондов. Мы не стремимся заменить эти проверенные инструменты, но добавляем к ним новый цифровой формат с дополнительной доходностью. Уверены, что для части клиентов такое сочетание фиксированного процента и возможности участия в динамике золота станет оптимальным выбором", - говорит директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля. ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов происходят в информационной системе на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. С 17 марта 2022 года Сбербанк включён Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сбербанк, цфа