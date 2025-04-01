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Еврокомиссия оштрафовала 15 автоконцернов - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Еврокомиссия оштрафовала 15 автоконцернов
Еврокомиссия оштрафовала 15 автоконцернов - 01.04.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия оштрафовала 15 автоконцернов
Европейская комиссия оштрафовала 15 крупных автопроизводителей и Европейскую ассоциацию автопроизводителей на общую сумму в 458 миллионов евро за длительный... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:34+0300
2025-04-01T18:34+0300
экономика
еврокомиссия
штраф
автоконцерны
сговор
утилизация
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – ПРАЙМ. Европейская комиссия оштрафовала 15 крупных автопроизводителей и Европейскую ассоциацию автопроизводителей на общую сумму в 458 миллионов евро за длительный сговор в области утилизации отслуживших транспортных средств, следует из заявления ЕК. "Еврокомиссия оштрафовала 15 крупных автопроизводителей и Европейскую ассоциацию автопроизводителей (ACEA) на общую сумму около 458 миллионов евро за участие в длительном картеле, касающемся утилизации транспортных средств с истекшим сроком эксплуатации… Расследование показало, что на протяжении более 15 лет 16 крупных производителей автомобилей (включая Mercedes, который не был оштрафован) и ACEA заключали антиконкурентные соглашения и участвовали в согласованных действиях, связанных с переработкой отслуживших автомобилей", - указывается в документе. Сообщается, что сговор касался двух аспектов: договоренности не платить компаниям-автопереработчикам, а также договоренности не указывать процент переработки отслуживших автомобилей и долю утилизированных материалов во вновь произведенных машинах. Период нарушений составил 15 лет с 2002 по 2017 годы. Компании согласились с нарушением и выразили готовность оплатить наложенные штрафы. В числе нарушителей в документе Еврокомиссии фигурируют BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Yoyota, Volkswagen, Volvo и другие.
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еврокомиссия, штраф, автоконцерны, сговор, утилизация
Экономика, Еврокомиссия, штраф, автоконцерны, сговор, утилизация
18:34 01.04.2025
 
Еврокомиссия оштрафовала 15 автоконцернов

ЕК оштрафовала 15 крупных автопроизводителей на 458 млн евро за сговор в утилизации авто

Еврокомиссия
Еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – ПРАЙМ. Европейская комиссия оштрафовала 15 крупных автопроизводителей и Европейскую ассоциацию автопроизводителей на общую сумму в 458 миллионов евро за длительный сговор в области утилизации отслуживших транспортных средств, следует из заявления ЕК.
"Еврокомиссия оштрафовала 15 крупных автопроизводителей и Европейскую ассоциацию автопроизводителей (ACEA) на общую сумму около 458 миллионов евро за участие в длительном картеле, касающемся утилизации транспортных средств с истекшим сроком эксплуатации… Расследование показало, что на протяжении более 15 лет 16 крупных производителей автомобилей (включая Mercedes, который не был оштрафован) и ACEA заключали антиконкурентные соглашения и участвовали в согласованных действиях, связанных с переработкой отслуживших автомобилей", - указывается в документе.
Сообщается, что сговор касался двух аспектов: договоренности не платить компаниям-автопереработчикам, а также договоренности не указывать процент переработки отслуживших автомобилей и долю утилизированных материалов во вновь произведенных машинах.
Период нарушений составил 15 лет с 2002 по 2017 годы. Компании согласились с нарушением и выразили готовность оплатить наложенные штрафы.
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28 марта, 11:45
В числе нарушителей в документе Еврокомиссии фигурируют BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Yoyota, Volkswagen, Volvo и другие.
 
ЭкономикаЕврокомиссияштрафавтоконцернысговорутилизация
 
 
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