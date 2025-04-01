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В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности

В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности - 01.04.2025, ПРАЙМ

В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T14:21+0300

2025-04-01T14:21+0300

2025-04-01T14:21+0300

штрафы

пожарная безопасность

проектирование

здания

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности при проектировании зданий. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, в статье 20.4 КоАП появляется новая норма: "Нарушение требований... при проектировании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, лицом, аттестованным в порядке, установленном правительством РФ, на право проектирования указанных средств, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей". Повторное совершение административного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 90 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

https://1prime.ru/20250324/avto-856059857.html

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штрафы, пожарная безопасность, проектирование, здания