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В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности
В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности - 01.04.2025, ПРАЙМ
В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T14:21+0300
2025-04-01T14:21+0300
штрафы
пожарная безопасность
проектирование
здания
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности при проектировании зданий. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, в статье 20.4 КоАП появляется новая норма: "Нарушение требований... при проектировании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, лицом, аттестованным в порядке, установленном правительством РФ, на право проектирования указанных средств, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей". Повторное совершение административного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 90 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
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штрафы, пожарная безопасность, проектирование, здания
штрафы, пожарная безопасность, Проектирование, здания
14:21 01.04.2025
 
В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности

Введены штрафы за нарушение норм пожарной безопасности при проектировании зданий

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПожарные автомобили
Пожарные автомобили - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности при проектировании зданий.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с документом, в статье 20.4 КоАП появляется новая норма: "Нарушение требований... при проектировании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, лицом, аттестованным в порядке, установленном правительством РФ, на право проектирования указанных средств, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей".
Автосервисы - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Водителям обозначили поломки, за которые ГАИ выпишет штраф прямо на месте
24 марта, 16:27
Повторное совершение административного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 90 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
 
штрафыпожарная безопасностьПроектированиездания
 
 
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