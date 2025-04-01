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В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности
В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности - 01.04.2025, ПРАЙМ
В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T14:21+0300
2025-04-01T14:21+0300
2025-04-01T14:21+0300
штрафы
пожарная безопасность
проектирование
здания
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности при проектировании зданий. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с документом, в статье 20.4 КоАП появляется новая норма: "Нарушение требований... при проектировании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, лицом, аттестованным в порядке, установленном правительством РФ, на право проектирования указанных средств, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей". Повторное совершение административного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 90 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
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штрафы, пожарная безопасность, проектирование, здания
штрафы, пожарная безопасность, Проектирование, здания
В России введены новые штрафы за нарушение норм пожарной безопасности
Введены штрафы за нарушение норм пожарной безопасности при проектировании зданий
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности при проектировании зданий.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с документом, в статье 20.4 КоАП появляется новая норма: "Нарушение требований... при проектировании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, лицом, аттестованным в порядке, установленном правительством РФ, на право проектирования указанных средств, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей".
Водителям обозначили поломки, за которые ГАИ выпишет штраф прямо на месте
Повторное совершение административного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 90 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.