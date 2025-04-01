Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Загрузки мессенджера Signal удвоились после скандала с планами армии США - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250401/signal-856278224.html
Загрузки мессенджера Signal удвоились после скандала с планами армии США
Загрузки мессенджера Signal удвоились после скандала с планами армии США - 01.04.2025, ПРАЙМ
Загрузки мессенджера Signal удвоились после скандала с планами армии США
Число загрузок мессенджера Signal удвоилось после скандала с планами вооруженных сил США, сообщает портал TechCrunch. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:57+0300
2025-04-01T11:57+0300
signal
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Число загрузок мессенджера Signal удвоилось после скандала с планами вооруженных сил США, сообщает портал TechCrunch. "Последовавшее за этим освещение в прессе утечки этих конфиденциальных планов побудило еще больше людей впервые проверить приложение Signal, что привело к удвоению числа его загрузок", - говорится в публикации. Со ссылкой на данные аналитического сервиса Appfigures портал указывает, что типичное число загрузок Signal составляет около 95 тысяч в сутки, однако спустя всего два дня после первых новостей о скандале, 26 марта, оно достигло рекордного значения в 195 тысяч скачиваний за день. При этом в день публикации изданием Atlantic статьи о Signal число загрузок приложения поднялось на 26% на мировом уровне, также взлетев на 45% в США и на 42% в Йемене. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений. Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
https://1prime.ru/20250331/uoltts-856254187.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
signal, сша
Signal, США
11:57 01.04.2025
 
Загрузки мессенджера Signal удвоились после скандала с планами армии США

TechCrunch: загрузки мессенджера Signal удвоились после скандала с планами США

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Число загрузок мессенджера Signal удвоилось после скандала с планами вооруженных сил США, сообщает портал TechCrunch.
"Последовавшее за этим освещение в прессе утечки этих конфиденциальных планов побудило еще больше людей впервые проверить приложение Signal, что привело к удвоению числа его загрузок", - говорится в публикации.
Со ссылкой на данные аналитического сервиса Appfigures портал указывает, что типичное число загрузок Signal составляет около 95 тысяч в сутки, однако спустя всего два дня после первых новостей о скандале, 26 марта, оно достигло рекордного значения в 195 тысяч скачиваний за день.
При этом в день публикации изданием Atlantic статьи о Signal число загрузок приложения поднялось на 26% на мировом уровне, также взлетев на 45% в США и на 42% в Йемене.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Уолтц создавал другие чаты по вопросам безопасности в Signal, пишет WSJ
Вчера, 16:06
 
SignalСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала