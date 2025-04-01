https://1prime.ru/20250401/signal-856278224.html

Загрузки мессенджера Signal удвоились после скандала с планами армии США

Загрузки мессенджера Signal удвоились после скандала с планами армии США - 01.04.2025, ПРАЙМ

Загрузки мессенджера Signal удвоились после скандала с планами армии США

Число загрузок мессенджера Signal удвоилось после скандала с планами вооруженных сил США, сообщает портал TechCrunch. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T11:57+0300

2025-04-01T11:57+0300

2025-04-01T11:57+0300

signal

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Число загрузок мессенджера Signal удвоилось после скандала с планами вооруженных сил США, сообщает портал TechCrunch. "Последовавшее за этим освещение в прессе утечки этих конфиденциальных планов побудило еще больше людей впервые проверить приложение Signal, что привело к удвоению числа его загрузок", - говорится в публикации. Со ссылкой на данные аналитического сервиса Appfigures портал указывает, что типичное число загрузок Signal составляет около 95 тысяч в сутки, однако спустя всего два дня после первых новостей о скандале, 26 марта, оно достигло рекордного значения в 195 тысяч скачиваний за день. При этом в день публикации изданием Atlantic статьи о Signal число загрузок приложения поднялось на 26% на мировом уровне, также взлетев на 45% в США и на 42% в Йемене. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений. Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.

https://1prime.ru/20250331/uoltts-856254187.html

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