https://1prime.ru/20250401/sotrudnichestvo-856289022.html

Сотрудничество России и КНР не нацелено против третьих стран, заявил Ван И

Сотрудничество России и КНР не нацелено против третьих стран, заявил Ван И - 01.04.2025, ПРАЙМ

Сотрудничество России и КНР не нацелено против третьих стран, заявил Ван И

Сотрудничество между Россией и Китаем не направлено против третьих стран и не поддается вмешательству извне, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T16:21+0300

2025-04-01T16:21+0300

2025-04-01T16:21+0300

политика

россия

китай

владимир путин

ван и

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Сотрудничество между Россией и Китаем не направлено против третьих стран и не поддается вмешательству извне, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. "Сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против третьих стран, не поддается помехам извне", - сказал министр на встрече с российским президентом. Ранее о планах Путина провести встречу с Ван И сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что лидеры России и Китая всегда "взаимно принимают высокопоставленные делегации", а главу МИД КНР Песков назвал "старым добрым другом" России. Он подчеркнул, что дружба Москвы и Пекина носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер. Предыдущая встреча Путина с Ван И состоялась в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге, обсуждались перспективы двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту БРИКС в Казани. Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.

https://1prime.ru/20250322/ugroza-856013852.html

китай

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россия, китай, владимир путин, ван и