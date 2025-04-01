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СМИ узнали стратегию российского СПГ на фоне риска эмбарго Европы
СМИ узнали стратегию российского СПГ на фоне риска эмбарго Европы - 01.04.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали стратегию российского СПГ на фоне риска эмбарго Европы
К 2030 году Россия может перенаправить на альтернативные Европе рынки минимум 35,2 миллиона тонн СПГ, пишет РБК со ссылкой на данные Reksoft Consulting. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T12:20+0300
2025-04-01T12:20+0300
2025-04-01T12:20+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. К 2030 году Россия может перенаправить на альтернативные Европе рынки минимум 35,2 миллиона тонн СПГ, пишет РБК со ссылкой на данные Reksoft Consulting."По оценкам Reksoft Consulting, к 2030 году предложение может вырасти примерно в 1,5 раза к уровню 2024 года, а в период 2025–2030 годов ежегодно увеличиваться на 6–8%", - говорится в тексте публикации.В издании отметили, что Россия может перенаправить свои поставки СПГ на рынки Азии, Африки и Латинской Америки. Восточная Азия, особенно Китай, имеет большой потенциал для поставок СПГ из России. Однако существуют угрозы для этого региона, такие как развитие возобновляемых источников энергии, рост использования угля и замедление экономического роста.По прогнозам, мировой рынок СПГ столкнется с переизбытком, так как предложение будет расти быстрее спроса. К 2030 году предложение может увеличиться в 1,5 раза, а спрос будет расти медленнее - не более 3,2% в год, заключили в издании.
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россия, спг
СМИ узнали стратегию российского СПГ на фоне риска эмбарго Европы
Reksoft: Россия сможет поставлять вне Европы до 40 миллионов тонн СПГ
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ.
К 2030 году Россия может перенаправить на альтернативные Европе рынки минимум 35,2 миллиона тонн СПГ, пишет
РБК со ссылкой на данные Reksoft Consulting.
"По оценкам Reksoft Consulting, к 2030 году предложение может вырасти примерно в 1,5 раза к уровню 2024 года, а в период 2025–2030 годов ежегодно увеличиваться на 6–8%", - говорится в тексте публикации.
В издании отметили, что Россия может перенаправить свои поставки СПГ на рынки Азии, Африки и Латинской Америки. Восточная Азия, особенно Китай, имеет большой потенциал для поставок СПГ из России. Однако существуют угрозы для этого региона, такие как развитие возобновляемых источников энергии, рост использования угля и замедление экономического роста.
По прогнозам, мировой рынок СПГ столкнется с переизбытком, так как предложение будет расти быстрее спроса. К 2030 году предложение может увеличиться в 1,5 раза, а спрос будет расти медленнее - не более 3,2% в год, заключили в издании.
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