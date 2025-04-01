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Индекс деловой активности в промышленности США снизился сильнее прогноза
Индекс деловой активности в промышленности США снизился сильнее прогноза - 01.04.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в промышленности США снизился сильнее прогноза
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте сократился до 49% с уровня февраля в 50,3%, свидетельствуют данные американского... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T17:05+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте сократился до 49% с уровня февраля в 50,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь до 49,5%.Индекс занятости в промышленности страны в марте также сократился - до 44,7% с 47,6% месяцем ранее, а индекс цен вырос до 69,4% с 62,4% в феврале.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
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сша
Индекс деловой активности в промышленности США снизился сильнее прогноза
Индекс деловой активности в промышленности США в марте снизился до 49%
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте сократился до 49% с уровня февраля в 50,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь до 49,5%.
Индекс занятости в промышленности страны в марте также сократился - до 44,7% с 47,6% месяцем ранее, а индекс цен вырос до 69,4% с 62,4% в феврале.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.