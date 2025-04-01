https://1prime.ru/20250401/ssha-856291028.html
В США заявили о неготовности к затяжному конфликту с Китаем
В США заявили о неготовности к затяжному конфликту с Китаем - 01.04.2025, ПРАЙМ
В США заявили о неготовности к затяжному конфликту с Китаем
Оборонная промышленность США не обладает достаточной гибкостью и скоростью для ведения затяжного конфликта, заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T17:19+0300
2025-04-01T17:19+0300
2025-04-01T17:19+0300
политика
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
ВАШИНГТОН, 1 апр – ПРАЙМ. Оборонная промышленность США не обладает достаточной гибкостью и скоростью для ведения затяжного конфликта, заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Кейн. "К сожалению, в этот критический момент Объединённые силы сталкиваются с системой закупок и оборонно-промышленной базой, которые не приспособлены для длительного конфликта. США не обладают достаточной пропускной способностью, гибкостью и оперативностью, необходимыми для сдерживания наших противников", — отметил он, отвечая на вопросы сенатского комитета по делам вооружённых сил. Кейн подчеркнул, что Китай представляет "реальную и нарастающую угрозу" для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, обладая крупнейшими в мире военно-морскими силами, развивающимися ракетными и гиперзвуковыми технологиями и быстро модернизирующейся авиацией. В то же время он указал на недостаток у Китая опыта ведения современных военных операций, включая уязвимость в сфере логистики и управления войсками.
https://1prime.ru/20250329/kitay-856217347.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай
В США заявили о неготовности к затяжному конфликту с Китаем
Генерал Кейн: США не готовы к затяжному конфликту с Китаем
ВАШИНГТОН, 1 апр – ПРАЙМ. Оборонная промышленность США не обладает достаточной гибкостью и скоростью для ведения затяжного конфликта, заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Кейн.
"К сожалению, в этот критический момент Объединённые силы сталкиваются с системой закупок и оборонно-промышленной базой, которые не приспособлены для длительного конфликта. США не обладают достаточной пропускной способностью, гибкостью и оперативностью, необходимыми для сдерживания наших противников", — отметил он, отвечая на вопросы сенатского комитета по делам вооружённых сил.
Кейн подчеркнул, что Китай представляет "реальную и нарастающую угрозу" для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, обладая крупнейшими в мире военно-морскими силами, развивающимися ракетными и гиперзвуковыми технологиями и быстро модернизирующейся авиацией. В то же время он указал на недостаток у Китая опыта ведения современных военных операций, включая уязвимость в сфере логистики и управления войсками.
Китай может ограничить поставки в США дорогих металлов, считает эксперт