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США не спешат разворачивать новые штабы в Азии, заявил генерал Кейн - 01.04.2025, ПРАЙМ
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США не спешат разворачивать новые штабы в Азии, заявил генерал Кейн
США не спешат разворачивать новые штабы в Азии, заявил генерал Кейн - 01.04.2025, ПРАЙМ
США не спешат разворачивать новые штабы в Азии, заявил генерал Кейн
США не спешат с развертыванием новых штабов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы не ослабить свои военные миссии в других регионах, заявил кандидат на пост главы | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T17:24+0300
2025-04-01T17:24+0300
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ВАШИНГТОН, 1 апр - ПРАЙМ. США не спешат с развертыванием новых штабов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы не ослабить свои военные миссии в других регионах, заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета начальников штабов генерал Джон Кейн. "Одним из основных вызовов при преждевременном создании новых объединенных штабов является потенциальная нагрузка на ресурсы. У действующих командований достаточно кадров для управления текущими и докризисными операциями. Создание новых структур преждевременно может ослабить другие глобальные миссии", - отметил он в письменных ответах сенатскому комитету по делам вооруженных сил. Кейн добавил, что в случае утверждения намерен работать с боевыми командованиями и руководством объединенного штаба для оценки каждого случая индивидуально. Согласно принятому в 2023 году оборонному бюджету, Пентагон должен создать постоянный штаб объединенных сил в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США. Кейн указал, что существующая структура с возможностью развертывания оперативных групп уже сейчас обеспечивает необходимую гибкость и готовность к будущим кризисам.
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сша, азия
Политика, США, АЗИЯ
17:24 01.04.2025
 
США не спешат разворачивать новые штабы в Азии, заявил генерал Кейн

Кейн: США не спешат разворачивать новые штабы в Азии из-за нехватки ресурсов

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 1 апр - ПРАЙМ. США не спешат с развертыванием новых штабов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы не ослабить свои военные миссии в других регионах, заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета начальников штабов генерал Джон Кейн.
"Одним из основных вызовов при преждевременном создании новых объединенных штабов является потенциальная нагрузка на ресурсы. У действующих командований достаточно кадров для управления текущими и докризисными операциями. Создание новых структур преждевременно может ослабить другие глобальные миссии", - отметил он в письменных ответах сенатскому комитету по делам вооруженных сил.
Кейн добавил, что в случае утверждения намерен работать с боевыми командованиями и руководством объединенного штаба для оценки каждого случая индивидуально.
Согласно принятому в 2023 году оборонному бюджету, Пентагон должен создать постоянный штаб объединенных сил в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США. Кейн указал, что существующая структура с возможностью развертывания оперативных групп уже сейчас обеспечивает необходимую гибкость и готовность к будущим кризисам.
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