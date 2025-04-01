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США не спешат разворачивать новые штабы в Азии, заявил генерал Кейн

США не спешат разворачивать новые штабы в Азии, заявил генерал Кейн - 01.04.2025, ПРАЙМ

США не спешат разворачивать новые штабы в Азии, заявил генерал Кейн

США не спешат с развертыванием новых штабов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы не ослабить свои военные миссии в других регионах, заявил кандидат на пост главы | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T17:24+0300

2025-04-01T17:24+0300

2025-04-01T17:24+0300

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ВАШИНГТОН, 1 апр - ПРАЙМ. США не спешат с развертыванием новых штабов в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы не ослабить свои военные миссии в других регионах, заявил кандидат на пост главы Объединённого комитета начальников штабов генерал Джон Кейн. "Одним из основных вызовов при преждевременном создании новых объединенных штабов является потенциальная нагрузка на ресурсы. У действующих командований достаточно кадров для управления текущими и докризисными операциями. Создание новых структур преждевременно может ослабить другие глобальные миссии", - отметил он в письменных ответах сенатскому комитету по делам вооруженных сил. Кейн добавил, что в случае утверждения намерен работать с боевыми командованиями и руководством объединенного штаба для оценки каждого случая индивидуально. Согласно принятому в 2023 году оборонному бюджету, Пентагон должен создать постоянный штаб объединенных сил в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США. Кейн указал, что существующая структура с возможностью развертывания оперативных групп уже сейчас обеспечивает необходимую гибкость и готовность к будущим кризисам.

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