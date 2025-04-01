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Белый дом готовит новые планы давления на Россию и Украину, пишет Reuters

Белый дом готовит новые планы давления на Россию и Украину, пишет Reuters - 01.04.2025, ПРАЙМ

Белый дом готовит новые планы давления на Россию и Украину, пишет Reuters

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа, сомневаясь, что Вашингтон сможет добиться в ближайшие месяцы мирного соглашения РФ с Украиной, готовят... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T23:52+0300

2025-04-01T23:52+0300

2025-04-01T23:53+0300

политика

сша

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа, сомневаясь, что Вашингтон сможет добиться в ближайшие месяцы мирного соглашения РФ с Украиной, готовят новые планы давления на Москву и Киев, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву... Чиновники заявили, что, кажется, соглашение не будет заключено в ближайшее время, что повышает вероятность того, что трехлетний (конфликт - ред.)... затянется и что Украине потребуется больше поддержки Запада для ее военных операций", - говорится в сообщении.

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сша, чиновники