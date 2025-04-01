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Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии
Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии - 01.04.2025, ПРАЙМ
Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии
Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии, сообщает во вторник владелец станции - энергетическая компания Helen. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:36+0300
2025-04-01T13:36+0300
2025-04-01T13:36+0300
энергетика
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии, сообщает во вторник владелец станции - энергетическая компания Helen. "Компания Helen закрывает угольную электростанцию в Салмисаари (в Хельсинки - ред.) 1 апреля, что на практике означает конец эры угля и повышение самодостаточности финского производства энергии", - говорится в материале. По словам компании, закрытие электростанции сократит выбросы углекислого газа в Хельсинки на 30%, а во всей стране на 2%. Финские власти в 2019 году приняли закон о запрете использования угля в производстве электроэнергии к 2029 году. Компания уточнила, что в Финляндии сохранятся угольные мощности, зарезервированные для обеспечения надежности поставок, которые могут быть использованы в случае необходимости.
https://1prime.ru/20250401/finlyandiya-856280774.html
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финляндия, промышленность
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, Промышленность
Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии
Helen: последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии, сообщает во вторник владелец станции - энергетическая компания Helen.
"Компания Helen закрывает угольную электростанцию в Салмисаари (в Хельсинки - ред.) 1 апреля, что на практике означает конец эры угля и повышение самодостаточности финского производства энергии", - говорится в материале.
По словам компании, закрытие электростанции сократит выбросы углекислого газа в Хельсинки на 30%, а во всей стране на 2%. Финские власти в 2019 году приняли закон о запрете использования угля в производстве электроэнергии к 2029 году. Компания уточнила, что в Финляндии сохранятся угольные мощности, зарезервированные для обеспечения надежности поставок, которые могут быть использованы в случае необходимости.
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