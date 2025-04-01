Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250401/stantsiya-856281593.html
Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии
Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии - 01.04.2025, ПРАЙМ
Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии
Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии, сообщает во вторник владелец станции - энергетическая компания Helen. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:36+0300
2025-04-01T13:36+0300
энергетика
финляндия
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии, сообщает во вторник владелец станции - энергетическая компания Helen. "Компания Helen закрывает угольную электростанцию в Салмисаари (в Хельсинки - ред.) 1 апреля, что на практике означает конец эры угля и повышение самодостаточности финского производства энергии", - говорится в материале. По словам компании, закрытие электростанции сократит выбросы углекислого газа в Хельсинки на 30%, а во всей стране на 2%. Финские власти в 2019 году приняли закон о запрете использования угля в производстве электроэнергии к 2029 году. Компания уточнила, что в Финляндии сохранятся угольные мощности, зарезервированные для обеспечения надежности поставок, которые могут быть использованы в случае необходимости.
https://1prime.ru/20250401/finlyandiya-856280774.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, промышленность
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, Промышленность
13:36 01.04.2025
 
Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии

Helen: последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Последняя действующая угольная электростанция закрылась в Финляндии, сообщает во вторник владелец станции - энергетическая компания Helen.
"Компания Helen закрывает угольную электростанцию в Салмисаари (в Хельсинки - ред.) 1 апреля, что на практике означает конец эры угля и повышение самодостаточности финского производства энергии", - говорится в материале.
По словам компании, закрытие электростанции сократит выбросы углекислого газа в Хельсинки на 30%, а во всей стране на 2%. Финские власти в 2019 году приняли закон о запрете использования угля в производстве электроэнергии к 2029 году. Компания уточнила, что в Финляндии сохранятся угольные мощности, зарезервированные для обеспечения надежности поставок, которые могут быть использованы в случае необходимости.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
СМИ узнали, когда Финляндия может начать обсуждение открытия границы с РФ
13:17
 
ЭнергетикаФИНЛЯНДИЯПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала