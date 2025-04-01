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Финский президент раскрыл, кто должен решать будущее Гренландии
Финский президент раскрыл, кто должен решать будущее Гренландии - 01.04.2025, ПРАЙМ
Финский президент раскрыл, кто должен решать будущее Гренландии
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что будущее Гренландии должны решать гренландцы. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:55+0300
2025-04-01T11:55+0300
2025-04-01T11:55+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что будущее Гренландии должны решать гренландцы. "Что касается Гренландии, то совершенно ясно, что Гренландия является частью Датского королевства, и будущее гренландцев решается исключительно самими гренландцами", - сказал он на сессии Северного совета. Трансляция велась на YouTube-канале совета. Стубб добавил, что роль стран Северной Европы в НАТО очень сильна, и они будут "держаться вместе" по каждому вопросу. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 29 марта выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://1prime.ru/20250330/tramp-856223835.html
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гренландия, сша
Политика, Гренландия, США
Финский президент раскрыл, кто должен решать будущее Гренландии
Стубб заявил, что будущее Гренландии должны решать гренландцы
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что будущее Гренландии должны решать гренландцы.
"Что касается Гренландии, то совершенно ясно, что Гренландия является частью Датского королевства, и будущее гренландцев решается исключительно самими гренландцами", - сказал он на сессии Северного совета. Трансляция велась на YouTube-канале совета.
Стубб добавил, что роль стран Северной Европы в НАТО очень сильна, и они будут "держаться вместе" по каждому вопросу.
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 29 марта выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Трамп уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии