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Финский президент раскрыл, кто должен решать будущее Гренландии

Финский президент раскрыл, кто должен решать будущее Гренландии - 01.04.2025, ПРАЙМ

Финский президент раскрыл, кто должен решать будущее Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что будущее Гренландии должны решать гренландцы. | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T11:55+0300

2025-04-01T11:55+0300

2025-04-01T11:55+0300

политика

гренландия

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что будущее Гренландии должны решать гренландцы. "Что касается Гренландии, то совершенно ясно, что Гренландия является частью Датского королевства, и будущее гренландцев решается исключительно самими гренландцами", - сказал он на сессии Северного совета. Трансляция велась на YouTube-канале совета. Стубб добавил, что роль стран Северной Европы в НАТО очень сильна, и они будут "держаться вместе" по каждому вопросу. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 29 марта выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://1prime.ru/20250330/tramp-856223835.html

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гренландия, сша