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Суд признал законным штраф актрисе Трояновой за неподачу отчетности - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Суд признал законным штраф актрисе Трояновой за неподачу отчетности
Суд признал законным штраф актрисе Трояновой за неподачу отчетности - 01.04.2025, ПРАЙМ
Суд признал законным штраф актрисе Трояновой за неподачу отчетности
Московский городской суд признал законным штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой за неподачу... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T02:02+0300
2025-04-01T02:02+0300
общество
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд признал законным штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказали в суде. Кроме того, согласно картотеке, ещё одну жалобу Трояновой на штраф за аналогичное нарушение суд рассмотрит 8 апреля. Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Троянову виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласились с постановлениями и обжаловала их в апелляции. Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ. В Минюсте отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".
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192
40
192
40
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5
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192
40
192
40
общество , бизнес, москва, рф, росфинмониторинг
Общество , Бизнес, МОСКВА, РФ, Росфинмониторинг
02:02 01.04.2025
 
Суд признал законным штраф актрисе Трояновой за неподачу отчетности

Суд признал законным штраф актрисе Яне Трояновой за неподачу отчетности

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Московский городской суд признал законным штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказали в суде.
Кроме того, согласно картотеке, ещё одну жалобу Трояновой на штраф за аналогичное нарушение суд рассмотрит 8 апреля.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Троянову виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначив ей по двум административным протоколам штрафы на сумму в 80 тысяч рублей за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Она не согласились с постановлениями и обжаловала их в апелляции.
Актриса попала в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она обжаловала в суде данное решение, но получила отказ.
В Минюсте отмечали, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".
Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Яна Троянова - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".
 
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