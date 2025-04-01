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Суд начнет слушать иск Сбербанка к своей кипрской "дочке" - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Суд начнет слушать иск Сбербанка к своей кипрской "дочке"
Суд начнет слушать иск Сбербанка к своей кипрской "дочке" - 01.04.2025, ПРАЙМ
Суд начнет слушать иск Сбербанка к своей кипрской "дочке"
Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля предварительные слушания по иску Сбербанка о взыскании около 191,3 миллиона долларов (около 16,4 миллиарда рублей... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:51+0300
2025-04-01T10:51+0300
банки
финансы
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля предварительные слушания по иску Сбербанка о взыскании около 191,3 миллиона долларов (около 16,4 миллиарда рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В своем иске крупнейший российский банк требует взыскать с ответчика задолженность "по кредитной сделке, заключенной в рамках соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок" от 16 сентября 2011 года. На сайте кипрской компании говорится, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщается, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
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банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Сбербанк
10:51 01.04.2025
 
Суд начнет слушать иск Сбербанка к своей кипрской "дочке"

Суд в апреле начнет слушать иск Сбербанка к своей кипрской "дочке" на $191,3 млн

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля предварительные слушания по иску Сбербанка о взыскании около 191,3 миллиона долларов (около 16,4 миллиарда рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В своем иске крупнейший российский банк требует взыскать с ответчика задолженность "по кредитной сделке, заключенной в рамках соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок" от 16 сентября 2011 года.
На сайте кипрской компании говорится, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщается, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
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Сбербанк в Москве подал иск к кипрской "дочке" SIB (Cyprus) Limited
20 марта, 15:13
 
БанкиФинансыСбербанк
 
 
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