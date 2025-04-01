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Суд начнет слушать иск Сбербанка к своей кипрской "дочке"

Суд начнет слушать иск Сбербанка к своей кипрской "дочке" - 01.04.2025, ПРАЙМ

Суд начнет слушать иск Сбербанка к своей кипрской "дочке"

Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля предварительные слушания по иску Сбербанка о взыскании около 191,3 миллиона долларов (около 16,4 миллиарда рублей... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T10:51+0300

2025-04-01T10:51+0300

2025-04-01T10:51+0300

банки

финансы

сбербанк

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля предварительные слушания по иску Сбербанка о взыскании около 191,3 миллиона долларов (около 16,4 миллиарда рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В своем иске крупнейший российский банк требует взыскать с ответчика задолженность "по кредитной сделке, заключенной в рамках соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок" от 16 сентября 2011 года. На сайте кипрской компании говорится, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщается, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".

https://1prime.ru/20250320/isk-855966881.html

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