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Раскрыто, на какую сумму тарифы Трампа уже "обокрали" мировую торговлю - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, на какую сумму тарифы Трампа уже "обокрали" мировую торговлю
Раскрыто, на какую сумму тарифы Трампа уже "обокрали" мировую торговлю - 01.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, на какую сумму тарифы Трампа уже "обокрали" мировую торговлю
Новая тарифная политика президента США Дональда Трампа уже затронула мировую торговлю на 2,1 триллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T22:40+0300
2025-04-01T22:46+0300
экономика
тарифы
дональд трамп
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Новая тарифная политика президента США Дональда Трампа уже затронула мировую торговлю на 2,1 триллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Первым под новый "тарифный каток" попал Китай: изначально, еще в феврале, Штаты ввели на импорт китайских товаров стоимостью 439 миллиардов долларов пошлины в 10%, а в начале марта повысили ставку до 20%. Тогда же вступили в силу новые пошлины на товары из Канады (на 413 миллиардов) и Мексики (на 506 миллиардов). В середине марта были введены пошлины на алюминий и сталь, под которые попали поставки товаров как минимум на 100 миллиардов долларов. Со 2 апреля в Штатах в силу должны вступить еще два пакета новых пошлин - на импорт автомобилей и запчастей, который затронет торговлю на 307 миллиардов долларов, а также против покупателей нефти и газа из Венесуэлы. О последних Трамп объявил в конце марта, однако пока нет официального списка стран, против которых они будут действовать. Согласно расчетам РИА Новости на основании данных американской статистики, среди стран, которые могут попасть под эти пошлины и против которых у США нет отдельного тарифного режима, - Индия, Италия, Испания и Польша. Совокупно они поставляли в США товаров на 199 миллиардов долларов. Таким образом, стоимость импортных товаров, которые попадают под тарифы Трампа, составляет порядка 1,964 триллиона долларов. Ответные меры пока были скромными - всего на 158 миллиардов долларов, из них канадские пошлины затронули поставки на 108 миллиардов долларов, китайские – на 22 миллиарда, ЕС – на 28 миллиардов.
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тарифы, дональд трамп
Экономика, тарифы, Дональд Трамп
22:40 01.04.2025 (обновлено: 22:46 01.04.2025)
 
Раскрыто, на какую сумму тарифы Трампа уже "обокрали" мировую торговлю

Статслужба США: тарифы Трампа уже затронули мировую торговлю на $2,1 трлн

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Новая тарифная политика президента США Дональда Трампа уже затронула мировую торговлю на 2,1 триллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы.
Первым под новый "тарифный каток" попал Китай: изначально, еще в феврале, Штаты ввели на импорт китайских товаров стоимостью 439 миллиардов долларов пошлины в 10%, а в начале марта повысили ставку до 20%. Тогда же вступили в силу новые пошлины на товары из Канады (на 413 миллиардов) и Мексики (на 506 миллиардов).
В середине марта были введены пошлины на алюминий и сталь, под которые попали поставки товаров как минимум на 100 миллиардов долларов.
Со 2 апреля в Штатах в силу должны вступить еще два пакета новых пошлин - на импорт автомобилей и запчастей, который затронет торговлю на 307 миллиардов долларов, а также против покупателей нефти и газа из Венесуэлы. О последних Трамп объявил в конце марта, однако пока нет официального списка стран, против которых они будут действовать.
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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20:23
Согласно расчетам РИА Новости на основании данных американской статистики, среди стран, которые могут попасть под эти пошлины и против которых у США нет отдельного тарифного режима, - Индия, Италия, Испания и Польша. Совокупно они поставляли в США товаров на 199 миллиардов долларов.
Таким образом, стоимость импортных товаров, которые попадают под тарифы Трампа, составляет порядка 1,964 триллиона долларов. Ответные меры пока были скромными - всего на 158 миллиардов долларов, из них канадские пошлины затронули поставки на 108 миллиардов долларов, китайские – на 22 миллиарда, ЕС – на 28 миллиардов.
 
ЭкономикатарифыДональд Трамп
 
 
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