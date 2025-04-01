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В Тбилиси проходят антиправительственные акции протеста - 01.04.2025, ПРАЙМ
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В Тбилиси проходят антиправительственные акции протеста
В Тбилиси проходят антиправительственные акции протеста - 01.04.2025, ПРАЙМ
В Тбилиси проходят антиправительственные акции протеста
Несколько тысяч человек проводят очередную антиправительственную акцию протеста с требованием назначения новых парламентских выборов, передает корреспондент РИА | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T00:00+0300
2025-04-01T00:00+0300
общество
грузия
саломе зурабишвили
ес
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ТБИЛИСИ, 31 мар - ПРАЙМ. Несколько тысяч человек проводят очередную антиправительственную акцию протеста с требованием назначения новых парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Акция традиционно проходит перед зданием парламента в центре столицы. На митинге также присутствовала экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она обратилась к собравшимся и поддержала их, отметив важность "продолжать борьбу с нелегитимными правительством" и предложила создать платформу сопротивления нынешним грузинским властям. "Я предложила и сегодня публично заявляю перед вами о важности создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра. Главный принцип этой платформы заключается в том, что она была открыта для всех проевропейских партий и групп, которые готовы отбросить политическую несовместимость, разделяют обе основные цели протеста: назначить новые честные выборы и освободить узников совести (задержанных на митингах лиц - ред.)", - заявила Зурабишвили на акции В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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общество , грузия, саломе зурабишвили, ес
Общество , ГРУЗИЯ, Саломе Зурабишвили, ЕС
00:00 01.04.2025
 
В Тбилиси проходят антиправительственные акции протеста

В Тбилиси проходит очередная антиправительственная акция с требованием новых выборов

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ТБИЛИСИ, 31 мар - ПРАЙМ. Несколько тысяч человек проводят очередную антиправительственную акцию протеста с требованием назначения новых парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Акция традиционно проходит перед зданием парламента в центре столицы. На митинге также присутствовала экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она обратилась к собравшимся и поддержала их, отметив важность "продолжать борьбу с нелегитимными правительством" и предложила создать платформу сопротивления нынешним грузинским властям.
"Я предложила и сегодня публично заявляю перед вами о важности создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра. Главный принцип этой платформы заключается в том, что она была открыта для всех проевропейских партий и групп, которые готовы отбросить политическую несовместимость, разделяют обе основные цели протеста: назначить новые честные выборы и освободить узников совести (задержанных на митингах лиц - ред.)", - заявила Зурабишвили на акции
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
 
ОбществоГРУЗИЯСаломе ЗурабишвилиЕС
 
 
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