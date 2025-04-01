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ЦБ вводит новую категорию клиентов брокеров
ЦБ вводит новую категорию клиентов брокеров - 01.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ вводит новую категорию клиентов брокеров
Банк России вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска, которые не имеют опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T00:19+0300
2025-04-01T00:19+0300
2025-04-01T00:19+0300
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"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Банк России вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска, которые не имеют опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Соответствующее указание регулятора вступает в силу с 1 апреля.
Согласно документу, для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча.
"Это дополнение к уже действующим категориям со стандартным (КСУР) и повышенным уровнями риска (КПУР). Раньше категории риска действовали только для инвесторов, которые заключали маржинальные сделки. Теперь они будут работать и на срочном рынке. От того, к какой категории относится инвестор, зависит какое плечо и с каким гарантийным обеспечением он может взять. Другими словами, сколько заемных средств от брокера он может использовать и какая сумма ему необходима для совершения сделки", - поясняют эксперты "Сберинвестиций" для РИА новости.
При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом. Также брокеры будут обязаны следить за соблюдением нормативных требований по покрытию рисков, чтобы минимизировать убытки клиентов.
"Введение новой категории направлено на защиту тех, кто впервые сталкивается с рынком ценных бумаг и деривативов. Снижение кредитного плеча ограничивает потенциальный риск потерь, позволяя новичкам лучше освоить основы инвестиций", - считает старший аналитик компании AMCH Даниил Тюнь.
Основная цель, которую преследует Банк России – максимально защитить инвесторов, соглашается директор по брокерскому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов.
ЭФФЕКТЫ НОВОЙ КАТЕГОРИИ
Среди основных положительных эффектов от введения новой категории клиентов брокеров Тюнь выделяет постепенное вовлечение в инвестиции, повышение финансовой грамотности и стимулирование ответственного инвестирования. "Регулятор стремится стимулировать более ответственное поведение на рынке, где участники принимают взвешенные решения, исходя из реальных возможностей и рисков", - отмечает эксперт.
Пимонов, в свою очередь, выражает некоторые опасения относительно того, что инициатива может привести к снижению общей ликвидности на рынке.
"Мы изучали, как инвесторы пользуются маржинальным кредитованием, и видим, что наши клиенты первый год пользуются им значительно осторожнее, чем те, которые пользуются им более года. Поэтому для инвесторов положительного эффекта мы не видим, наоборот, мы ограничиваем их в принятии инвестиционных решений – суммы и инструменты для маржинального кредитования будут ограничены для таких клиентов", - поясняет Пимонов.
Одним из основных нововведений для инвесторов нового типа является снижение размера кредитного плеча. "Уменьшенное кредитное плечо снизит возможную сумму убытка, которую инвестор может понести в результате неудачных сделок. Это особенно важно для тех, кто еще не освоился с волатильностью рынков", - указывает Тюнь.
Говоря о новых обязательствах брокеров, эксперт отмечает, что они могут стимулировать их активнее заниматься финансовым просвещением и поддержкой начинающих инвесторов, предоставляя образовательные материалы и консультации.
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финансы, банки, москва, банк россия, банк россии, "бкс мир инвестиций"
Финансы, Банки, МОСКВА, банк Россия, Банк России, "БКС Мир инвестиций"
ЦБ вводит новую категорию клиентов брокеров
ЦБ вводит новую категорию клиентов брокеров с начальным уровнем риска
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Банк России вводит новую категорию клиентов брокеров - с начальным уровнем риска, которые не имеют опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Соответствующее указание регулятора вступает в силу с 1 апреля.
Согласно документу, для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча.
"Это дополнение к уже действующим категориям со стандартным (КСУР) и повышенным уровнями риска (КПУР). Раньше категории риска действовали только для инвесторов, которые заключали маржинальные сделки. Теперь они будут работать и на срочном рынке. От того, к какой категории относится инвестор, зависит какое плечо и с каким гарантийным обеспечением он может взять. Другими словами, сколько заемных средств от брокера он может использовать и какая сумма ему необходима для совершения сделки", - поясняют эксперты "Сберинвестиций" для РИА новости.
При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом. Также брокеры будут обязаны следить за соблюдением нормативных требований по покрытию рисков, чтобы минимизировать убытки клиентов.
"Введение новой категории направлено на защиту тех, кто впервые сталкивается с рынком ценных бумаг и деривативов. Снижение кредитного плеча ограничивает потенциальный риск потерь, позволяя новичкам лучше освоить основы инвестиций", - считает старший аналитик компании AMCH Даниил Тюнь.
Основная цель, которую преследует Банк России – максимально защитить инвесторов, соглашается директор по брокерскому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов.
Среди основных положительных эффектов от введения новой категории клиентов брокеров Тюнь выделяет постепенное вовлечение в инвестиции, повышение финансовой грамотности и стимулирование ответственного инвестирования. "Регулятор стремится стимулировать более ответственное поведение на рынке, где участники принимают взвешенные решения, исходя из реальных возможностей и рисков", - отмечает эксперт.
Пимонов, в свою очередь, выражает некоторые опасения относительно того, что инициатива может привести к снижению общей ликвидности на рынке.
"Мы изучали, как инвесторы пользуются маржинальным кредитованием, и видим, что наши клиенты первый год пользуются им значительно осторожнее, чем те, которые пользуются им более года. Поэтому для инвесторов положительного эффекта мы не видим, наоборот, мы ограничиваем их в принятии инвестиционных решений – суммы и инструменты для маржинального кредитования будут ограничены для таких клиентов", - поясняет Пимонов.
Одним из основных нововведений для инвесторов нового типа является снижение размера кредитного плеча. "Уменьшенное кредитное плечо снизит возможную сумму убытка, которую инвестор может понести в результате неудачных сделок. Это особенно важно для тех, кто еще не освоился с волатильностью рынков", - указывает Тюнь.
Говоря о новых обязательствах брокеров, эксперт отмечает, что они могут стимулировать их активнее заниматься финансовым просвещением и поддержкой начинающих инвесторов, предоставляя образовательные материалы и консультации.