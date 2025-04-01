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ЦБ ужесточит требования к кредитам крупным компаниям

ЦБ ужесточит требования к кредитам крупным компаниям - 01.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ ужесточит требования к кредитам крупным компаниям

Банк России ужесточает требования к выдаче кредитов крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, установив с 1 апреля надбавку к коэффициентам риска в... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T00:22+0300

2025-04-01T00:22+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Банк России ужесточает требования к выдаче кредитов крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, установив с 1 апреля надбавку к коэффициентам риска в размере 20% на прирост кредитных требований к таким заемщикам. Как пояснял регулятор в середине февраля, макропруденциальная надбавка вводится в связи с рисками дальнейшего увеличения задолженности крупных закредитованных компаний с относительно слабыми долговыми метриками. В 2024 году портфель корпоративных кредитов увеличился на 17,9%, четверть роста обеспечили около 20 крупнейших компаний, при этом по ряду из них долговая нагрузка значительно выросла, отмечал ЦБ. По мнению регулятора, уровень надбавки в 20% позволит банкам постепенно адаптироваться к новому регулированию и существенно не повлияет на динамику кредитования. В то же время он будет мотивировать банки более тщательно оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой. Также введение надбавки позволит накапливать буфер капитала по корпоративным кредитам. Надбавка будет распространяться исключительно на большие по объему кредитные требования, которые есть только у крупных кредиторов (на заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков с долгом перед банком более 50 миллиардов рублей и 2% от капитала банка). В связи с этим она может стимулировать компании активнее обращаться за кредитами в другие банки и, таким образом, способствовать снижению уровня концентрации кредитного риска в банковском секторе, отмечал ЦБ. По мнению руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инны Солдатенковой, механизм макронадбавок снизит возможность получить кредит для отдельных компаний с повышенной долговой нагрузкой. "Однако поскольку макронадбавки – это не такой строгий инструмент финансового регулирования, как макропруденциальные лимиты, которые прямо ограничивают возможную долю выдачи кредитов и займов с определенными характеристиками, здесь у банков все равно остаются возможности для выдачи кредитов, если устанавливаемые ими ценовые условия для заемщиков смогут перекрыть расходы на формирование необходимого буфера капитала", - отметила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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