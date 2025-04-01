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Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях - 01.04.2025, ПРАЙМ
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях
Около 50 юридических лиц на данный момент открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, рассказала директор департамента национальной платежной системы | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:49+0300
2025-04-01T11:49+0300
2025-04-01T11:49+0300
банк россии
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цифровой рубль
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Около 50 юридических лиц на данный момент открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на финансовом форуме "Просто капитал". "Сегодня уже порядка 50 юридических лиц, кто открыли цифровые счета и пробуют, осуществляют операции. И у нас порядка 70 юридических лиц уже прошли проверку KYC (know your customer - ред.), и мы вместе с банками, чьими клиентами они являются, планируем их в течение короткого достаточно периода тоже присоединить к "пилоту", - сказала она. Более того, число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до 2 тысяч, отметила она. Также Бакина сообщила, что на данный момент на платформе совершено уже более 55 тысяч переводов, которые совершают граждане, физические лица, а также порядка 15 тысяч оплат за товары, работы и услуги в зависимости от профиля юридических лиц, которые принимают оплату в цифровых рублях. При этом директор департамента ЦБ РФ подчеркнула, что важно продолжать "этот пилот". Технологических, а также законодательных барьеров в тестировании цифрового рубля не выявлено, оно продолжается и расширяется, но дата массового запуска будет определена позже, добавила она. "Нам важно с банками найти те модели и сценарии взаимодействия, чтобы финансовому сектору эти операции были выгоды и интересны", - отметила Бакина. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
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финансы, цифровой рубль
Банк России, Финансы, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях
ЦБ: счета в цифровых рублях в рамках тестирования открыли около 50 юрлиц
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Около 50 юридических лиц на данный момент открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на финансовом форуме "Просто капитал".
"Сегодня уже порядка 50 юридических лиц, кто открыли цифровые счета и пробуют, осуществляют операции. И у нас порядка 70 юридических лиц уже прошли проверку KYC (know your customer - ред.), и мы вместе с банками, чьими клиентами они являются, планируем их в течение короткого достаточно периода тоже присоединить к "пилоту", - сказала она.
Более того, число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до 2 тысяч, отметила она. Также Бакина сообщила, что на данный момент на платформе совершено уже более 55 тысяч переводов, которые совершают граждане, физические лица, а также порядка 15 тысяч оплат за товары, работы и услуги в зависимости от профиля юридических лиц, которые принимают оплату в цифровых рублях.
При этом директор департамента ЦБ РФ подчеркнула, что важно продолжать "этот пилот". Технологических, а также законодательных барьеров в тестировании цифрового рубля не выявлено, оно продолжается и расширяется, но дата массового запуска будет определена позже, добавила она.
"Нам важно с банками найти те модели и сценарии взаимодействия, чтобы финансовому сектору эти операции были выгоды и интересны", - отметила Бакина.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
Москва предложила Минску выстроить взаимосвязь между цифровыми рублями