Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250401/tsb-856277893.html
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях - 01.04.2025, ПРАЙМ
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях
Около 50 юридических лиц на данный момент открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, рассказала директор департамента национальной платежной системы | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T11:49+0300
2025-04-01T11:49+0300
банк россии
финансы
цифровой рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Около 50 юридических лиц на данный момент открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на финансовом форуме "Просто капитал". "Сегодня уже порядка 50 юридических лиц, кто открыли цифровые счета и пробуют, осуществляют операции. И у нас порядка 70 юридических лиц уже прошли проверку KYC (know your customer - ред.), и мы вместе с банками, чьими клиентами они являются, планируем их в течение короткого достаточно периода тоже присоединить к "пилоту", - сказала она. Более того, число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до 2 тысяч, отметила она. Также Бакина сообщила, что на данный момент на платформе совершено уже более 55 тысяч переводов, которые совершают граждане, физические лица, а также порядка 15 тысяч оплат за товары, работы и услуги в зависимости от профиля юридических лиц, которые принимают оплату в цифровых рублях. При этом директор департамента ЦБ РФ подчеркнула, что важно продолжать "этот пилот". Технологических, а также законодательных барьеров в тестировании цифрового рубля не выявлено, оно продолжается и расширяется, но дата массового запуска будет определена позже, добавила она. "Нам важно с банками найти те модели и сценарии взаимодействия, чтобы финансовому сектору эти операции были выгоды и интересны", - отметила Бакина. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
https://1prime.ru/20250306/rubl-855533430.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, цифровой рубль
Банк России, Финансы, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
11:49 01.04.2025
 
Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях

ЦБ: счета в цифровых рублях в рамках тестирования открыли около 50 юрлиц

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Около 50 юридических лиц на данный момент открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на финансовом форуме "Просто капитал".
"Сегодня уже порядка 50 юридических лиц, кто открыли цифровые счета и пробуют, осуществляют операции. И у нас порядка 70 юридических лиц уже прошли проверку KYC (know your customer - ред.), и мы вместе с банками, чьими клиентами они являются, планируем их в течение короткого достаточно периода тоже присоединить к "пилоту", - сказала она.
Более того, число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до 2 тысяч, отметила она. Также Бакина сообщила, что на данный момент на платформе совершено уже более 55 тысяч переводов, которые совершают граждане, физические лица, а также порядка 15 тысяч оплат за товары, работы и услуги в зависимости от профиля юридических лиц, которые принимают оплату в цифровых рублях.
При этом директор департамента ЦБ РФ подчеркнула, что важно продолжать "этот пилот". Технологических, а также законодательных барьеров в тестировании цифрового рубля не выявлено, оно продолжается и расширяется, но дата массового запуска будет определена позже, добавила она.
"Нам важно с банками найти те модели и сценарии взаимодействия, чтобы финансовому сектору эти операции были выгоды и интересны", - отметила Бакина.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Москва предложила Минску выстроить взаимосвязь между цифровыми рублями
6 марта, 14:59
 
Банк РоссииФинансыЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала