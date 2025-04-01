https://1prime.ru/20250401/tsb-856277893.html

Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях

Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях - 01.04.2025, ПРАЙМ

Банк России рассказал о тестировании счетов в цифровых рублях

Около 50 юридических лиц на данный момент открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, рассказала директор департамента национальной платежной системы | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T11:49+0300

2025-04-01T11:49+0300

2025-04-01T11:49+0300

банк россии

финансы

цифровой рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Около 50 юридических лиц на данный момент открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на финансовом форуме "Просто капитал". "Сегодня уже порядка 50 юридических лиц, кто открыли цифровые счета и пробуют, осуществляют операции. И у нас порядка 70 юридических лиц уже прошли проверку KYC (know your customer - ред.), и мы вместе с банками, чьими клиентами они являются, планируем их в течение короткого достаточно периода тоже присоединить к "пилоту", - сказала она. Более того, число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до 2 тысяч, отметила она. Также Бакина сообщила, что на данный момент на платформе совершено уже более 55 тысяч переводов, которые совершают граждане, физические лица, а также порядка 15 тысяч оплат за товары, работы и услуги в зависимости от профиля юридических лиц, которые принимают оплату в цифровых рублях. При этом директор департамента ЦБ РФ подчеркнула, что важно продолжать "этот пилот". Технологических, а также законодательных барьеров в тестировании цифрового рубля не выявлено, оно продолжается и расширяется, но дата массового запуска будет определена позже, добавила она. "Нам важно с банками найти те модели и сценарии взаимодействия, чтобы финансовому сектору эти операции были выгоды и интересны", - отметила Бакина. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.

https://1prime.ru/20250306/rubl-855533430.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, цифровой рубль