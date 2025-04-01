Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп отпугнул туристов от США, сообщил Bloomberg - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/turisty-856292792.html
Трамп отпугнул туристов от США, сообщил Bloomberg
Трамп отпугнул туристов от США, сообщил Bloomberg - 01.04.2025, ПРАЙМ
Трамп отпугнул туристов от США, сообщил Bloomberg
Путешественники из Европы напуганы политикой президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов и потому планируют свой летний отдых в странах... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:19+0300
2025-04-01T18:19+0300
экономика
туристы
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84021/94/840219472_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_3cb629c0153e197f4becb939bcd1cd13.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Путешественники из Европы напуганы политикой президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов и потому планируют свой летний отдых в странах Южной Америки, Канаде и Египте вместо Соединенных Штатов, число бронирований гостиничных номеров в США из Европы на лето 2025 года сократилось на четверть, передает агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора французской гостиничной группы Accor Себастьяна Базена. "(Число - ред.) предварительных бронирований из Европы в США этим летом сократилось на 25 процентов, так как путешественники, напуганные жесткой миграционной политикой президента США Дональда Трампа, выбирают другие направления... Вместо США путешественники предпочитают посещать такие места, как Канада, Южная Америка и Египет", - говорится в сообщении агентства. Как заявил агентству генеральный директор Accor, задержания туристов на границе США создали "негативный резонанс", который уже начал сказываться на планировании летних поездок. Ранее газета New York Times сообщала, что все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных ограничений и жесткой общей политики администрации Трампа. Также газета ранее сообщала, что американские власти рассматривают возможность ужесточить въезд в страну для граждан из 43 государств.
https://1prime.ru/20250329/krym-856213923.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84021/94/840219472_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_35818b42ea0e05a443626d5941b9e638.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туристы, сша, дональд трамп
Экономика, туристы, США, Дональд Трамп
18:19 01.04.2025
 
Трамп отпугнул туристов от США, сообщил Bloomberg

Bloomberg: туристы из Европы меньше планируют ездить в США из-за политики Трампа

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛос-Анжелес
Лос-Анжелес - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Путешественники из Европы напуганы политикой президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов и потому планируют свой летний отдых в странах Южной Америки, Канаде и Египте вместо Соединенных Штатов, число бронирований гостиничных номеров в США из Европы на лето 2025 года сократилось на четверть, передает агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора французской гостиничной группы Accor Себастьяна Базена.
"(Число - ред.) предварительных бронирований из Европы в США этим летом сократилось на 25 процентов, так как путешественники, напуганные жесткой миграционной политикой президента США Дональда Трампа, выбирают другие направления... Вместо США путешественники предпочитают посещать такие места, как Канада, Южная Америка и Египет", - говорится в сообщении агентства.
Как заявил агентству генеральный директор Accor, задержания туристов на границе США создали "негативный резонанс", который уже начал сказываться на планировании летних поездок.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым
29 марта, 08:32
Ранее газета New York Times сообщала, что все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных ограничений и жесткой общей политики администрации Трампа. Также газета ранее сообщала, что американские власти рассматривают возможность ужесточить въезд в страну для граждан из 43 государств.
 
ЭкономикатуристыСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала