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Трамп отпугнул туристов от США, сообщил Bloomberg
Трамп отпугнул туристов от США, сообщил Bloomberg - 01.04.2025, ПРАЙМ
Трамп отпугнул туристов от США, сообщил Bloomberg
Путешественники из Европы напуганы политикой президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов и потому планируют свой летний отдых в странах... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:19+0300
2025-04-01T18:19+0300
2025-04-01T18:19+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Путешественники из Европы напуганы политикой президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов и потому планируют свой летний отдых в странах Южной Америки, Канаде и Египте вместо Соединенных Штатов, число бронирований гостиничных номеров в США из Европы на лето 2025 года сократилось на четверть, передает агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора французской гостиничной группы Accor Себастьяна Базена. "(Число - ред.) предварительных бронирований из Европы в США этим летом сократилось на 25 процентов, так как путешественники, напуганные жесткой миграционной политикой президента США Дональда Трампа, выбирают другие направления... Вместо США путешественники предпочитают посещать такие места, как Канада, Южная Америка и Египет", - говорится в сообщении агентства. Как заявил агентству генеральный директор Accor, задержания туристов на границе США создали "негативный резонанс", который уже начал сказываться на планировании летних поездок. Ранее газета New York Times сообщала, что все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных ограничений и жесткой общей политики администрации Трампа. Также газета ранее сообщала, что американские власти рассматривают возможность ужесточить въезд в страну для граждан из 43 государств.
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туристы, сша, дональд трамп
Экономика, туристы, США, Дональд Трамп
Трамп отпугнул туристов от США, сообщил Bloomberg
Bloomberg: туристы из Европы меньше планируют ездить в США из-за политики Трампа
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Путешественники из Европы напуганы политикой президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов и потому планируют свой летний отдых в странах Южной Америки, Канаде и Египте вместо Соединенных Штатов, число бронирований гостиничных номеров в США из Европы на лето 2025 года сократилось на четверть, передает агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора французской гостиничной группы Accor Себастьяна Базена.
"(Число - ред.) предварительных бронирований из Европы в США этим летом сократилось на 25 процентов, так как путешественники, напуганные жесткой миграционной политикой президента США Дональда Трампа, выбирают другие направления... Вместо США путешественники предпочитают посещать такие места, как Канада, Южная Америка и Египет", - говорится в сообщении агентства.
Как заявил агентству генеральный директор Accor, задержания туристов на границе США создали "негативный резонанс", который уже начал сказываться на планировании летних поездок.
В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым
Ранее газета New York Times сообщала, что все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе, угроз новых миграционных ограничений и жесткой общей политики администрации Трампа. Также газета ранее сообщала, что американские власти рассматривают возможность ужесточить въезд в страну для граждан из 43 государств.