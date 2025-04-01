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В РСТ оценили ситуацию с турами из России в Таиланд

В РСТ оценили ситуацию с турами из России в Таиланд - 01.04.2025, ПРАЙМ

В РСТ оценили ситуацию с турами из России в Таиланд

Аннуляций туров от россиян в Таиланд из-за землетрясения не поступало, в Бангкоке возобновились экскурсии, сообщили в пресс-службе Российского союза... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T10:27+0300

2025-04-01T10:27+0300

2025-04-01T10:27+0300

туризм

россия

бангкок

таиланд

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Аннуляций туров от россиян в Таиланд из-за землетрясения не поступало, в Бангкоке возобновились экскурсии, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Ситуация после землетрясения в Таиланде нормализовалась: в Бангкоке услуги туристам оказываются в полном объеме, включая почти все запланированные экскурсии. На популярных курортах никаких проблем не было, туристы отдыхают в обычном режиме. Тревожные звонки от туристов были, но аннуляций запланированных туров нет", - сообщили в РСТ. По данным принимающей компании - туроператора Anex, сейчас обстановка в Бангкоке спокойная, хотя в части районов нарушена работа транспорта, из-за чего местами образуются пробки. Некоторые заведения общественного питания остаются закрытыми, говорится в сообщении РСТ. Заместитель генерального директора компании "Ванд" Светлана Кречкина сообщила, что туристы оператора в Таиланде отдыхают, но не в эпицентре событий. "Многие, кто собирается лететь в страну, звонили, уточняли ситуацию, аннуляций не последовало. Принимающие компании сообщают, что с 29 марта в Бангкоке все работает в обычном режиме, поэтому наши туристы отменять поездки не собираются. Мьянму до мая пока не бронируют – не сезон, дальше посмотрим", - процитировали Кречкину в РСТ. В "Интуристе" сообщили, что экскурсии по Бангкоку проводятся, но не в пиковые периоды уличного трафика. "С учетом текущей ситуации время на переезды между объектами показа по городу увеличилось. Также претерпели изменение экскурсии к достопримечательностям в окрестностях Бангкока: теперь маршруты пролегают с минимальным проездом по территории города. При этом работа общественного транспорта восстановлена, ситуация в городе стабилизировалась. На курортах вообще не было проблем – люди спокойно продолжают отдых", - процитировали в союзе представителя туроператора. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке.

https://1prime.ru/20250329/bangkok-856221332.html

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туризм, россия, бангкок, таиланд, российский союз туриндустрии