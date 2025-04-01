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Рябков подробно прокомментировал предложения США по Украине - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Рябков подробно прокомментировал предложения США по Украине
Рябков подробно прокомментировал предложения США по Украине - 01.04.2025, ПРАЙМ
Рябков подробно прокомментировал предложения США по Украине
Россия серьёзно воспринимает предложения США по Украине, но не может принимать их просто как есть, потому что пока в них отсутствует главное требование Москвы о | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T14:31+0300
2025-04-01T14:36+0300
политика
сергей рябков
сша
украина
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россия серьёзно воспринимает предложения США по Украине, но не может принимать их просто как есть, потому что пока в них отсутствует главное требование Москвы о необходимости решить первопричины кризиса, это надо преодолевать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не слышали от (президента США Дональда) Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, - это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"."Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьёзно, но мы тоже не можем все это принимать как есть", - пояснил замминистра.По его словам, у России, безусловно, "есть глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде".
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сша
украина
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сергей рябков, сша, украина
Политика, Сергей Рябков, США, УКРАИНА
14:31 01.04.2025 (обновлено: 14:36 01.04.2025)
 
Рябков подробно прокомментировал предложения США по Украине

Рябков: в позиции США по Украине нет требований по устранению первопричин конфликта

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкИнтервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россия серьёзно воспринимает предложения США по Украине, но не может принимать их просто как есть, потому что пока в них отсутствует главное требование Москвы о необходимости решить первопричины кризиса, это надо преодолевать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не слышали от (президента США Дональда) Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, - это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьёзно, но мы тоже не можем все это принимать как есть", - пояснил замминистра.
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков рассказал о реакции Вашингтона на черноморскую инициативу
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По его словам, у России, безусловно, "есть глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде".
 
ПолитикаСергей РябковСШАУКРАИНА
 
 
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