https://1prime.ru/20250401/ukraina-856284982.html

"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины

"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины

Прекращение существования Украины в качестве государства избавит Владимира Зеленского и всю нынешнюю украинскую власть от ответственности за содеянное. Такое... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:03+0300

2025-04-01T15:03+0300

2025-04-01T15:06+0300

политика

рада

владимир зеленский

уголовная ответственность

уничтожение

украина

мнение

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Прекращение существования Украины в качестве государства избавит Владимира Зеленского и всю нынешнюю украинскую власть от ответственности за содеянное. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО по подозрению в государственной измене.Как отметил Дубинский, чем большее время Зеленский находится во власти, тем значительнее будут потери территорий и людей."Понимают ли депутаты, что точно так же будут нести за это ответственность, как и просроченный клоун? - вопросил опальный нардеп. - Или понимают так хорошо, что готовы дойти до уничтожения страны, чтобы не было юридического лица, перед которым возникает такая ответственность?" Вслед за этим Дубинский добавил: "Зеленский — тот точно двигается по такой схеме", — считает нардеп".Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев отмечал, что еще никто не сделал больше для уничтожения государственности Украины, чем Зеленский и его окружение. При этом Патрушев допустил, что в 2025 году Украина может прекратить свое существование.

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рада, владимир зеленский, уголовная ответственность, уничтожение, украина, мнение