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"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины
"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины
Прекращение существования Украины в качестве государства избавит Владимира Зеленского и всю нынешнюю украинскую власть от ответственности за содеянное. Такое... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:03+0300
2025-04-01T15:03+0300
2025-04-01T15:06+0300
политика
рада
владимир зеленский
уголовная ответственность
уничтожение
украина
мнение
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Прекращение существования Украины в качестве государства избавит Владимира Зеленского и всю нынешнюю украинскую власть от ответственности за содеянное. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО по подозрению в государственной измене.Как отметил Дубинский, чем большее время Зеленский находится во власти, тем значительнее будут потери территорий и людей."Понимают ли депутаты, что точно так же будут нести за это ответственность, как и просроченный клоун? - вопросил опальный нардеп. - Или понимают так хорошо, что готовы дойти до уничтожения страны, чтобы не было юридического лица, перед которым возникает такая ответственность?" Вслед за этим Дубинский добавил: "Зеленский — тот точно двигается по такой схеме", — считает нардеп".Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев отмечал, что еще никто не сделал больше для уничтожения государственности Украины, чем Зеленский и его окружение. При этом Патрушев допустил, что в 2025 году Украина может прекратить свое существование.
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"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины
Дубинский: ликвидация Украины избавит Зеленского от юридической ответственности
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Прекращение существования Украины в качестве государства избавит Владимира Зеленского и всю нынешнюю украинскую власть от ответственности за содеянное. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
Как отметил Дубинский, чем большее время Зеленский находится во власти, тем значительнее будут потери территорий и людей.
"Понимают ли депутаты, что точно так же будут нести за это ответственность, как и просроченный клоун? - вопросил опальный нардеп. - Или понимают так хорошо, что готовы дойти до уничтожения страны, чтобы не было юридического лица, перед которым возникает такая ответственность?"
Вслед за этим Дубинский добавил: "Зеленский — тот точно двигается по такой схеме", — считает нардеп".
Депутат Рады расcказал, как США намерены вернуть потраченные на ВСУ деньги
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев отмечал, что еще никто не сделал больше для уничтожения государственности Украины, чем Зеленский и его окружение. При этом Патрушев допустил, что в 2025 году Украина может прекратить свое существование.