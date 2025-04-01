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"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины - 01.04.2025, ПРАЙМ
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"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины
"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины
Прекращение существования Украины в качестве государства избавит Владимира Зеленского и всю нынешнюю украинскую власть от ответственности за содеянное. Такое... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:03+0300
2025-04-01T15:06+0300
политика
рада
владимир зеленский
уголовная ответственность
уничтожение
украина
мнение
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Прекращение существования Украины в качестве государства избавит Владимира Зеленского и всю нынешнюю украинскую власть от ответственности за содеянное. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО по подозрению в государственной измене.Как отметил Дубинский, чем большее время Зеленский находится во власти, тем значительнее будут потери территорий и людей."Понимают ли депутаты, что точно так же будут нести за это ответственность, как и просроченный клоун? - вопросил опальный нардеп. - Или понимают так хорошо, что готовы дойти до уничтожения страны, чтобы не было юридического лица, перед которым возникает такая ответственность?" Вслед за этим Дубинский добавил: "Зеленский — тот точно двигается по такой схеме", — считает нардеп".Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев отмечал, что еще никто не сделал больше для уничтожения государственности Украины, чем Зеленский и его окружение. При этом Патрушев допустил, что в 2025 году Украина может прекратить свое существование.
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рада, владимир зеленский, уголовная ответственность, уничтожение, украина, мнение
Политика, Рада, Владимир Зеленский, уголовная ответственность, Уничтожение, УКРАИНА, мнение
15:03 01.04.2025 (обновлено: 15:06 01.04.2025)
 
"Чтобы не было юрлица". В Раде увидели плюсы в уничтожении Украины

Дубинский: ликвидация Украины избавит Зеленского от юридической ответственности

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Прекращение существования Украины в качестве государства избавит Владимира Зеленского и всю нынешнюю украинскую власть от ответственности за содеянное. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
Как отметил Дубинский, чем большее время Зеленский находится во власти, тем значительнее будут потери территорий и людей.
"Понимают ли депутаты, что точно так же будут нести за это ответственность, как и просроченный клоун? - вопросил опальный нардеп. - Или понимают так хорошо, что готовы дойти до уничтожения страны, чтобы не было юридического лица, перед которым возникает такая ответственность?"
Вслед за этим Дубинский добавил: "Зеленский — тот точно двигается по такой схеме", — считает нардеп".
Верховная рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
Депутат Рады расcказал, как США намерены вернуть потраченные на ВСУ деньги
30 марта, 18:47
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев отмечал, что еще никто не сделал больше для уничтожения государственности Украины, чем Зеленский и его окружение. При этом Патрушев допустил, что в 2025 году Украина может прекратить свое существование.
 
ПолитикаРадаВладимир Зеленскийуголовная ответственностьУничтожениеУКРАИНАмнение
 
 
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