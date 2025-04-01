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"Нарушила договор". На Западе начали признавать неправоту Украины - 01.04.2025, ПРАЙМ
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"Нарушила договор". На Западе начали признавать неправоту Украины
"Нарушила договор". На Западе начали признавать неправоту Украины - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Нарушила договор". На Западе начали признавать неправоту Украины
Украина первой нарушила договоренности с Российской Федерацией. С таким утверждением вышла статья в итальянской газете Fatto Quotidiano. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:23+0300
2025-04-01T15:23+0300
политика
украина
нарушение
договор
россия
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Украина первой нарушила договоренности с Российской Федерацией. С таким утверждением вышла статья в итальянской газете Fatto Quotidiano.Как отмечается в материале, "Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе, сотрудничестве и партнерстве", который был подписан в украинской столице в мае 1997 года тогдашними главами государств Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Как подчеркивают авторы статьи, после этого Украина "начала свое движение к пропасти". Вместе с тем отмечается, что указанное соглашение, которое назвали "великий договор", вменяло Украине обязанность "не использовать свою территорию для создания угрозы безопасности России и наоборот".В статье напоминается, что НАТО проводило агрессивную политику по присоединению к альянсу Польши, в связи с чем Ельцин, "догадывавшийся об этих действиях, поспешил предотвратить вступление Украины в НАТО".Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе в апреле 2008 года - в тот момент, когда в ходе бухарестского саммите НАТО объявила о возможности вхождения Украины в состав блока, утверждается в статье.Вместе с тем авторы добавили, что военные натовские учения на территории Украины - тоже нарушали соглашение страны с Российской Федерацией.
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украина, нарушение, договор, россия
Политика, УКРАИНА, нарушение, договор, РОССИЯ
15:23 01.04.2025
 
"Нарушила договор". На Западе начали признавать неправоту Украины

FQ: Украина первой нарушила Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 01 апр — РИА Новости. Украина первой нарушила договоренности с Российской Федерацией. С таким утверждением вышла статья в итальянской газете Fatto Quotidiano.
Как отмечается в материале, "Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе, сотрудничестве и партнерстве", который был подписан в украинской столице в мае 1997 года тогдашними главами государств Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Как подчеркивают авторы статьи, после этого Украина "начала свое движение к пропасти".
Вместе с тем отмечается, что указанное соглашение, которое назвали "великий договор", вменяло Украине обязанность "не использовать свою территорию для создания угрозы безопасности России и наоборот".
В статье напоминается, что НАТО проводило агрессивную политику по присоединению к альянсу Польши, в связи с чем Ельцин, "догадывавшийся об этих действиях, поспешил предотвратить вступление Украины в НАТО".
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Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе в апреле 2008 года - в тот момент, когда в ходе бухарестского саммите НАТО объявила о возможности вхождения Украины в состав блока, утверждается в статье.
Вместе с тем авторы добавили, что военные натовские учения на территории Украины - тоже нарушали соглашение страны с Российской Федерацией.
 
ПолитикаУКРАИНАнарушениедоговорРОССИЯ
 
 
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