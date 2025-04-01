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В офисе Зеленского потребовали назвать точную дату вступления Украины в ЕС

В офисе Зеленского потребовали назвать точную дату вступления Украины в ЕС - 01.04.2025, ПРАЙМ

В офисе Зеленского потребовали назвать точную дату вступления Украины в ЕС

Киев требует у Евросоюза определить конкретную дату вступления Украины в объединение, чтобы членство страны было заранее зафиксировано, заявил во вторник... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T19:19+0300

2025-04-01T19:19+0300

2025-04-01T19:19+0300

политика

украина

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МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. Киев требует у Евросоюза определить конкретную дату вступления Украины в объединение, чтобы членство страны было заранее зафиксировано, заявил во вторник заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. "Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать", - заявил Жовква на конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени". Он добавил, что это необходимо, чтобы членство Украины было заранее зафиксировано. Также Жовква призвал ЕС двигаться "с такой же скоростью, как и Украина", имея в виду европейскую часть работы по евроинтеграции Украины. "Прошло три месяца этого года, а мы еще не приблизились к началу процесса открытия первого кластера (переговоров о вступлении в ЕС - ред.). Так не должно быть", - приводит слова Жовквы агентство РБК-Украина. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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украина, вступление в ес