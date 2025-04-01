https://1prime.ru/20250401/virus-856273076.html

На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram

На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram - 01.04.2025, ПРАЙМ

На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram

Специалистами "Лаборатория Касперского" был обнаружен вирус в операционной системе Android, который дает хакерам обширные возможности по использованию телефона, | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T09:40+0300

2025-04-01T09:40+0300

2025-04-01T09:40+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Специалистами "Лаборатория Касперского" был обнаружен вирус в операционной системе Android, который дает хакерам обширные возможности по использованию телефона, сообщает РБК.Отмечается, что вирус является новым вариантом троянской программы Triada и устанавливается в прошивку устройства, позволяя проникнуть во все операции на телефоне. Вредоносное программное обеспечение может красть криптовалюту, а также получать доступ к аккаунтам пользователей в различных мессенджерах и социальных сетях, включая Telegram и TikTok; оно также может отправлять сообщения от имени пользователей и изменять номера при совершении звонков.Кроме того, злоумышленники имеют возможность полностью контролировать активность владельца телефона в браузерах и блокировать сетевое подключение. Эксперты предупреждают, что зараженные устройства могут быть приобретены через неавторизованные интернет-магазины.

https://1prime.ru/20250212/kasperskiy-854871239.html

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