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На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram - 01.04.2025, ПРАЙМ
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На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram
На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram - 01.04.2025, ПРАЙМ
На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram
Специалистами "Лаборатория Касперского" был обнаружен вирус в операционной системе Android, который дает хакерам обширные возможности по использованию телефона, | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:40+0300
2025-04-01T09:40+0300
технологии
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Специалистами "Лаборатория Касперского" был обнаружен вирус в операционной системе Android, который дает хакерам обширные возможности по использованию телефона, сообщает РБК.Отмечается, что вирус является новым вариантом троянской программы Triada и устанавливается в прошивку устройства, позволяя проникнуть во все операции на телефоне. Вредоносное программное обеспечение может красть криптовалюту, а также получать доступ к аккаунтам пользователей в различных мессенджерах и социальных сетях, включая Telegram и TikTok; оно также может отправлять сообщения от имени пользователей и изменять номера при совершении звонков.Кроме того, злоумышленники имеют возможность полностью контролировать активность владельца телефона в браузерах и блокировать сетевое подключение. Эксперты предупреждают, что зараженные устройства могут быть приобретены через неавторизованные интернет-магазины.
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технологии, telegram
Технологии, Telegram
09:40 01.04.2025
 
На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram

На новых смартфонах нашли вирус Triada, крадущий аккаунты в Telegram и TikTok

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлобальная хакерская атака
Глобальная хакерская атака - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Специалистами "Лаборатория Касперского" был обнаружен вирус в операционной системе Android, который дает хакерам обширные возможности по использованию телефона, сообщает РБК.
Отмечается, что вирус является новым вариантом троянской программы Triada и устанавливается в прошивку устройства, позволяя проникнуть во все операции на телефоне. Вредоносное программное обеспечение может красть криптовалюту, а также получать доступ к аккаунтам пользователей в различных мессенджерах и социальных сетях, включая Telegram и TikTok; оно также может отправлять сообщения от имени пользователей и изменять номера при совершении звонков.
Кроме того, злоумышленники имеют возможность полностью контролировать активность владельца телефона в браузерах и блокировать сетевое подключение. Эксперты предупреждают, что зараженные устройства могут быть приобретены через неавторизованные интернет-магазины.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
В "Лаборатории Касперского" выявили новую версию вируса-червя Merlin
12 февраля, 11:31
 
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