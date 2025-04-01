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ВС Украины нарушили решение о прекращении ударов по энергообъектам

ВС Украины нарушили решение о прекращении ударов по энергообъектам - 01.04.2025, ПРАЙМ

ВС Украины нарушили решение о прекращении ударов по энергообъектам

Вооруженные силы Украины в период с 18 марта по 31 марта включительно нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики свыше двух десятков... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T00:15+0300

2025-04-01T00:15+0300

2025-04-01T00:15+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в период с 18 марта по 31 марта включительно нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики свыше двух десятков раз, было совершено 23 атаки, шесть из которых были полностью нейтрализованы силами российской ПВО, подсчитало РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Как ранее заявили в Минобороны РФ, уже через несколько часов после принятого по предложению президента США решения президента России о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре киевский режим совершил атаку с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская Краснодарского края объекту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании. Кроме того, среди атак киевский режим выбирал объекты энергетической инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Саратовской, Курской областях, а также в Республике Крым и Краснодарском крае. Так, как сообщили в Минобороны РФ, украинский беспилотник, с помощью которого Киев планировал атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, был перехвачен 24 марта над Крымом. В тот же день Киев нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции (ГРС) "Валуйка" в Белгородской области, в результате повреждено технологическое оборудование станции. Кроме того, по данным военного ведомства, 31 марта после удара ВСУ вышла из строя высоковольтная линия и прекратилось электроснабжение бытовых потребителей в Севском и Суземском районах Брянской области. Вместе с тем, в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации. Таким образом, Киев, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта, добавили в МО РФ.

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рф, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, минобороны рф, вс рф, всу