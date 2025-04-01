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Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится
Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится - 01.04.2025, ПРАЙМ
Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится
Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина и главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, если она состоится,... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:07+0300
2025-04-01T13:07+0300
2025-04-01T13:07+0300
политика
россия
милорад додик
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина и главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, если она состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Додик сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного солдата. "Если она состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли рабочая встреча Путина с Додиком.
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россия, милорад додик, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Милорад Додик, Владимир Путин
Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится
Песков: Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина и главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, если она состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Додик сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного солдата.
"Если она состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли рабочая встреча Путина с Додиком.
Додика предупредили о риске "подлого поступка" западных спецслужб