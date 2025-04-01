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Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится

Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится - 01.04.2025, ПРАЙМ

Кремль проинформирует о встрече Путина и Додика, если она состоится

Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина и главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, если она состоится,... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:07+0300

2025-04-01T13:07+0300

2025-04-01T13:07+0300

политика

россия

милорад додик

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Кремль проинформирует о встрече президента России Владимира Путина и главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, если она состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Додик сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного солдата. "Если она состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли рабочая встреча Путина с Додиком.

https://1prime.ru/20250316/dodik-855834907.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, милорад додик, владимир путин