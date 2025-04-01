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В Курской области уничтожили боевую технику ВСУ

В Курской области уничтожили боевую технику ВСУ - 01.04.2025, ПРАЙМ

В Курской области уничтожили боевую технику ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ, назначенные цели уничтожены, сообщило Минобороны | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T05:42+0300

2025-04-01T05:42+0300

2025-04-01T05:42+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ, назначенные цели уничтожены, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.

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