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Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич
Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич - 01.04.2025, ПРАЙМ
Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич
Сербия и Венгрия конкретизировали в 2025 году стратегическое сотрудничество в сфере обороны, проведут максимальное число совместных мероприятий, что приблизит... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T12:30+0300
2025-04-01T12:30+0300
политика
сербия
александр вучич
венгрия
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БЕЛГРАД, 1 апр – ПРАЙМ. Сербия и Венгрия конкретизировали в 2025 году стратегическое сотрудничество в сфере обороны, проведут максимальное число совместных мероприятий, что приблизит будущее создание военного альянса официального Белграда и Будапешта, заявил президент Сербии Александр Вучич. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки прибыл во вторник в Сербию, где его торжественно на военном аэродроме в Батайнице под Белградом встретил сербский министр обороны Братислав Гашич. Затем глава венгерского МО был принят президентом Сербии. В присутствии Вучича Салаи-Бобровницки и Гашич подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны между Сербией и Венгрией. "Стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны – один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией. Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений. Документом, который подписали два министра, делается оперативным и конкретизируется соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обороны, достигнутое в 2023 году", - заявил Вучич на брифинге. Он уточнил, что МО Сербии и Венгрии на 2025 год запланировали максимальное до сих пор число – 79 совместных мероприятий, в том числе маневров, а в 2023 их было 48. "И этот договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии. Конечно, это вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов. Но наши отношения настолько хороши, особенно учитывая то, как и что происходит в Европе и мире, премьер (Виктор) Орбан и я высказали наши желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны", - подчеркнул сербский лидер. Руководство двух государств в июне 2023 года в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы провело заседание стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. Как сообщало сербское МО, речь шла об укреплении военного и военно-технического взаимодействия. Члены делегаций подписали соглашения о контроле пограничного сообщения, о взаимной защите секретной информации, об обмене данными таможни и налоговых служб, а также о развитии стратегического сотрудничества в области обороны.
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сербия, александр вучич, венгрия
Политика, СЕРБИЯ, Александр Вучич, ВЕНГРИЯ
12:30 01.04.2025
 
Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны, заявил Вучич

Вучич: Сербия и Венгрия идут к созданию альянса в сфере обороны

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 1 апр – ПРАЙМ. Сербия и Венгрия конкретизировали в 2025 году стратегическое сотрудничество в сфере обороны, проведут максимальное число совместных мероприятий, что приблизит будущее создание военного альянса официального Белграда и Будапешта, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки прибыл во вторник в Сербию, где его торжественно на военном аэродроме в Батайнице под Белградом встретил сербский министр обороны Братислав Гашич. Затем глава венгерского МО был принят президентом Сербии. В присутствии Вучича Салаи-Бобровницки и Гашич подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны между Сербией и Венгрией.
"Стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны – один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией. Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений. Документом, который подписали два министра, делается оперативным и конкретизируется соглашение о стратегическом сотрудничестве в области обороны, достигнутое в 2023 году", - заявил Вучич на брифинге. Он уточнил, что МО Сербии и Венгрии на 2025 год запланировали максимальное до сих пор число – 79 совместных мероприятий, в том числе маневров, а в 2023 их было 48.
"И этот договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии. Конечно, это вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов. Но наши отношения настолько хороши, особенно учитывая то, как и что происходит в Европе и мире, премьер (Виктор) Орбан и я высказали наши желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны", - подчеркнул сербский лидер.
Руководство двух государств в июне 2023 года в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы провело заседание стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. Как сообщало сербское МО, речь шла об укреплении военного и военно-технического взаимодействия. Члены делегаций подписали соглашения о контроле пограничного сообщения, о взаимной защите секретной информации, об обмене данными таможни и налоговых служб, а также о развитии стратегического сотрудничества в области обороны.
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений России и Сербии
23 марта, 13:48
 
ПолитикаСЕРБИЯАлександр ВучичВЕНГРИЯ
 
 
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