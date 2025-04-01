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Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ
Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ - 01.04.2025, ПРАЙМ
Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ
Офис Владимира Зеленского действительно начал подготовку к выборам главы государства, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:03+0300
2025-04-01T15:03+0300
политика
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского действительно начал подготовку к выборам главы государства, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. Ранее журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что выборы руководителя страны на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции. "Подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась. Украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая, хотя этого и не исключают. Но в любом случае исходят из того, что война, скорее всего, в нынешнем году закончится. А потому к выборам надо готовится заранее. И работа уже началась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщили в издании, выбор даты проведения возможных выборов будет зависеть в первую очередь от уверенности офиса Зеленского в его победе. Ключевым для подготовки таких выборов источник "Страны" считает главу министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, так как один из обсуждаемых вариантов их проведения подразумевает использование для голосования государственного приложения украинского минцифры "Дия". По информации источника издания, офис Зеленского рассматривает возможность прямой корректировки результатов цифрового голосования в нужную сторону. По данным источника украинских журналистов, наибольшую угрозу для Зеленского в президентской гонке представляет экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Как сообщили в издании, сфабрикованные результаты соцопросов, где лидирует Зеленский, а Залужный все больше теряет доверие украинских граждан, нацелены в том числе и на экс-главкома и призваны демотивировать того участвовать в выборах. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп ранее назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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владимир зеленский, украина
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА
15:03 01.04.2025
 
Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ

Офис Зеленского действительно начал подготовку к президентским выборам

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского действительно начал подготовку к выборам главы государства, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
Ранее журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что выборы руководителя страны на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции.
"Подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась. Украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая, хотя этого и не исключают. Но в любом случае исходят из того, что война, скорее всего, в нынешнем году закончится. А потому к выборам надо готовится заранее. И работа уже началась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщили в издании, выбор даты проведения возможных выборов будет зависеть в первую очередь от уверенности офиса Зеленского в его победе.
Ключевым для подготовки таких выборов источник "Страны" считает главу министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, так как один из обсуждаемых вариантов их проведения подразумевает использование для голосования государственного приложения украинского минцифры "Дия". По информации источника издания, офис Зеленского рассматривает возможность прямой корректировки результатов цифрового голосования в нужную сторону.
По данным источника украинских журналистов, наибольшую угрозу для Зеленского в президентской гонке представляет экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Как сообщили в издании, сфабрикованные результаты соцопросов, где лидирует Зеленский, а Залужный все больше теряет доверие украинских граждан, нацелены в том числе и на экс-главкома и призваны демотивировать того участвовать в выборах.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент США Дональд Трамп ранее назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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