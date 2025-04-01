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Безработица в Японии в феврале неожиданно снизилась
Безработица в Японии в феврале неожиданно снизилась - 01.04.2025, ПРАЙМ
Безработица в Японии в феврале неожиданно снизилась
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале снизилась до уровня в 2,4% с 2,5% в январе, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:20+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале снизилась до уровня в 2,4% с 2,5% в январе, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на уровне января. Число безработных в стране в феврале составило 1,65 миллиона человек, что на 120 тысяч (на 6,8%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,35 миллиона человек, сократившись на 470 тысяч (на 1,2%) в годовом выражении.
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япония, безработица
Экономика, ЯПОНИЯ, безработица
Безработица в Японии в феврале неожиданно снизилась
Безработица в Японии в феврале неожиданно снизилась до 2,4%
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале снизилась до уровня в 2,4% с 2,5% в январе, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на уровне января.
Число безработных в стране в феврале составило 1,65 миллиона человек, что на 120 тысяч (на 6,8%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,35 миллиона человек, сократившись на 470 тысяч (на 1,2%) в годовом выражении.
В Японии впервые за полтора года подорожают продукты питания