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Безработица в Японии в феврале неожиданно снизилась

Безработица в Японии в феврале неожиданно снизилась - 01.04.2025, ПРАЙМ

Безработица в Японии в феврале неожиданно снизилась

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале снизилась до уровня в 2,4% с 2,5% в январе, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T09:20+0300

2025-04-01T09:20+0300

2025-04-01T09:20+0300

экономика

япония

безработица

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале снизилась до уровня в 2,4% с 2,5% в январе, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на уровне января. Число безработных в стране в феврале составило 1,65 миллиона человек, что на 120 тысяч (на 6,8%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,35 миллиона человек, сократившись на 470 тысяч (на 1,2%) в годовом выражении.

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япония

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япония, безработица