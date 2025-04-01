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Юань открыл снижением торги во вторник
Юань открыл снижением торги во вторник - 01.04.2025, ПРАЙМ
Юань открыл снижением торги во вторник
Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника теряет до 11,65 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:08+0300
2025-04-01T10:08+0300
2025-04-01T10:08+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника теряет до 11,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 3 копейки, до 11,65 рубля.
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юань, рынки, торги
Экономика, юань, Рынки, Торги
Юань открыл снижением торги во вторник
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снижается до 11,65 рубля
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника теряет до 11,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 3 копейки, до 11,65 рубля.