Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96 - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250401/zakazy-856280119.html
Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96
Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96 - 01.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96
Заказов от коммерческих авиакомпаний на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96 нет, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:00+0300
2025-04-01T13:00+0300
россия
минпромторг
ил-96
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/16/841441679_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_465f391d8b964b4a9ce5039aa42f5911.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Заказов от коммерческих авиакомпаний на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96 нет, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации. "По Ил-96 у нас заказов коммерческих авиакомпаний нет, для государственной авиации мы его производим", - сказал Абраменков. Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет 1 ноября 2023 года. Воздушное судно является модернизированной версией Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС‑90А1. Он вмещает до 370 пассажиров.
https://1prime.ru/20250401/minpromtorg-856278360.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/16/841441679_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_09509765850270719c298bdc363f34a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минпромторг, ил-96
РОССИЯ, Минпромторг, Ил-96
13:00 01.04.2025
 
Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96

Минпромторг: коммерческих заказов на широкофюзеляжные дальнемагистральные Ил-96 нет

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Заказов от коммерческих авиакомпаний на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96 нет, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации.
"По Ил-96 у нас заказов коммерческих авиакомпаний нет, для государственной авиации мы его производим", - сказал Абраменков.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет 1 ноября 2023 года. Воздушное судно является модернизированной версией Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС‑90А1. Он вмещает до 370 пассажиров.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Минпромторг запустил программу льготного лизинга спецтехники в России
12:01
 
РОССИЯМинпромторгИл-96
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала