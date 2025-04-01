https://1prime.ru/20250401/zakazy-856280119.html

Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96

Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96 - 01.04.2025, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96

Заказов от коммерческих авиакомпаний на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96 нет, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T13:00+0300

2025-04-01T13:00+0300

2025-04-01T13:00+0300

россия

минпромторг

ил-96

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Заказов от коммерческих авиакомпаний на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96 нет, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации. "По Ил-96 у нас заказов коммерческих авиакомпаний нет, для государственной авиации мы его производим", - сказал Абраменков. Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет 1 ноября 2023 года. Воздушное судно является модернизированной версией Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС‑90А1. Он вмещает до 370 пассажиров.

https://1prime.ru/20250401/minpromtorg-856278360.html

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россия, минпромторг, ил-96