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Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96
Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96 - 01.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96
Заказов от коммерческих авиакомпаний на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96 нет, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:00+0300
2025-04-01T13:00+0300
2025-04-01T13:00+0300
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минпромторг
ил-96
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Заказов от коммерческих авиакомпаний на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96 нет, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации. "По Ил-96 у нас заказов коммерческих авиакомпаний нет, для государственной авиации мы его производим", - сказал Абраменков. Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет 1 ноября 2023 года. Воздушное судно является модернизированной версией Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС‑90А1. Он вмещает до 370 пассажиров.
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россия, минпромторг, ил-96
РОССИЯ, Минпромторг, Ил-96
Минпромторг рассказал о коммерческих заказах на широкофюзеляжные Ил-96
Минпромторг: коммерческих заказов на широкофюзеляжные дальнемагистральные Ил-96 нет
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Заказов от коммерческих авиакомпаний на широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты Ил-96 нет, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков в ходе заседания комитета по экономической политике в Совете Федерации.
"По Ил-96 у нас заказов коммерческих авиакомпаний нет, для государственной авиации мы его производим", - сказал Абраменков.
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет 1 ноября 2023 года. Воздушное судно является модернизированной версией Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС‑90А1. Он вмещает до 370 пассажиров.
Минпромторг запустил программу льготного лизинга спецтехники в России