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Путин подписал закон для снижения рисков срыва гособоронзаказа - 01.04.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал закон для снижения рисков срыва гособоронзаказа
Путин подписал закон для снижения рисков срыва гособоронзаказа - 01.04.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон для снижения рисков срыва гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий систематизировать объекты уникальной стендовой испытательной и полигонной базы (УСБ) и оказывать... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:46+0300
2025-04-01T13:46+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий систематизировать объекты уникальной стендовой испытательной и полигонной базы (УСБ) и оказывать господдержку для их поддержания в работоспособном состоянии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на снижение рисков срыва государственного оборонного заказа, повышение технического уровня разрабатываемых перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, сохранение штата высококвалифицированных специалистов-испытателей, использующих объекты УСБ. Для этого закон о промышленной политике дополняется понятием "объект уникальной стендовой испытательной и полигонной базы". Под таким объектом понимается средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний или контроля параметров объекта испытаний. Согласно принятому документу, правительство РФ будет утверждать критерии отнесения таких средств испытаний к объектам УСБ, а также порядок формирования и ведения реестра этих объектов. Обладателем содержащейся в реестре информации будет кабмин РФ, а формировать и вести его в государственной информационной системе промышленности будет Минпромторг России. Кроме того, закон предусматривает возможность оказания государственной поддержки для сохранения и поддержания объектов УСБ в работоспособном техническом состоянии. Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
13:46 01.04.2025
 
Путин подписал закон для снижения рисков срыва гособоронзаказа

Путин подписал закон, позволяющий систематизировать объекты УСБ

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий систематизировать объекты уникальной стендовой испытательной и полигонной базы (УСБ) и оказывать господдержку для их поддержания в работоспособном состоянии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на снижение рисков срыва государственного оборонного заказа, повышение технического уровня разрабатываемых перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, сохранение штата высококвалифицированных специалистов-испытателей, использующих объекты УСБ.
Для этого закон о промышленной политике дополняется понятием "объект уникальной стендовой испытательной и полигонной базы". Под таким объектом понимается средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний или контроля параметров объекта испытаний.
Согласно принятому документу, правительство РФ будет утверждать критерии отнесения таких средств испытаний к объектам УСБ, а также порядок формирования и ведения реестра этих объектов. Обладателем содержащейся в реестре информации будет кабмин РФ, а формировать и вести его в государственной информационной системе промышленности будет Минпромторг России.
Кроме того, закон предусматривает возможность оказания государственной поддержки для сохранения и поддержания объектов УСБ в работоспособном техническом состоянии.
Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.
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