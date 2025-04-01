https://1prime.ru/20250401/zakonoproekt-856282980.html
В ГД одобрили проект об ответственности за незаконную регистрацию ИП
В ГД одобрили проект об ответственности за незаконную регистрацию ИП - 01.04.2025, ПРАЙМ
В ГД одобрили проект об ответственности за незаконную регистрацию ИП
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T14:23+0300
2025-04-01T14:23+0300
2025-04-01T14:23+0300
госдума
уголовная ответственность
регистрация
ип
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Законопроектом также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.
https://1prime.ru/20250326/mishustin-856119580.html
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госдума, уголовная ответственность, регистрация, ип
Госдума, уголовная ответственность, регистрация, ИП
В ГД одобрили проект об ответственности за незаконную регистрацию ИП
В ГД одобрили проект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за аферы с использованием ИИ
Законопроектом также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.