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WP узнала, на какую уступку может пойти ЕС в торговой войне с США

WP узнала, на какую уступку может пойти ЕС в торговой войне с США - 01.04.2025, ПРАЙМ

WP узнала, на какую уступку может пойти ЕС в торговой войне с США

ЕС рассматривает повышение закупок сжиженного природного газа у США как возможную уступку в торговой войне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:55+0300

2025-04-01T15:55+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ЕС рассматривает повышение закупок сжиженного природного газа у США как возможную уступку в торговой войне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. "Европейские чиновники также обсуждают возможные торговые уступки. Они дали понять о своей готовности снизить 10-процентные пошлины на американские автомобили, а также увеличить закупки американского сжиженного природного газа и оборонного оборудования", - пишет издание. Газета отмечает, что в ЕС также могли бы отменить некоторые из контрмер против американских товаров на 26 миллиардов долларов, которые были объявлены в ответ на пошлины США против стали и алюминия. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

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