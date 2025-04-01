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WP узнала, на какую уступку может пойти ЕС в торговой войне с США - 01.04.2025, ПРАЙМ
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WP узнала, на какую уступку может пойти ЕС в торговой войне с США
WP узнала, на какую уступку может пойти ЕС в торговой войне с США - 01.04.2025, ПРАЙМ
WP узнала, на какую уступку может пойти ЕС в торговой войне с США
ЕС рассматривает повышение закупок сжиженного природного газа у США как возможную уступку в торговой войне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:55+0300
2025-04-01T15:55+0300
экономика
сша
ес
washington post
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ЕС рассматривает повышение закупок сжиженного природного газа у США как возможную уступку в торговой войне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. "Европейские чиновники также обсуждают возможные торговые уступки. Они дали понять о своей готовности снизить 10-процентные пошлины на американские автомобили, а также увеличить закупки американского сжиженного природного газа и оборонного оборудования", - пишет издание. Газета отмечает, что в ЕС также могли бы отменить некоторые из контрмер против американских товаров на 26 миллиардов долларов, которые были объявлены в ответ на пошлины США против стали и алюминия. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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сша, ес, washington post
Экономика, США, ЕС, Washington Post
15:55 01.04.2025
 
WP узнала, на какую уступку может пойти ЕС в торговой войне с США

WP: ЕС изучит повышение закупок СПГ у США как возможную уступку в торговой войне

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. ЕС рассматривает повышение закупок сжиженного природного газа у США как возможную уступку в торговой войне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
"Европейские чиновники также обсуждают возможные торговые уступки. Они дали понять о своей готовности снизить 10-процентные пошлины на американские автомобили, а также увеличить закупки американского сжиженного природного газа и оборонного оборудования", - пишет издание.
Газета отмечает, что в ЕС также могли бы отменить некоторые из контрмер против американских товаров на 26 миллиардов долларов, которые были объявлены в ответ на пошлины США против стали и алюминия.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
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ЭкономикаСШАЕСWashington Post
 
 
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