https://1prime.ru/20250401/zelenskiy-856271928.html

"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского

"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского - 01.04.2025, ПРАЙМ

"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский задумал отложить президентские выборы на Украине еще на год. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T09:08+0300

2025-04-01T09:08+0300

2025-04-01T09:08+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский задумал отложить президентские выборы на Украине еще на год. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram."Идеальной для себя ситуацией у Зеленского считают отмену выборов до весны 2026-го, до промежуточных выборов в Конгресс США. Верят, что Трамп потеряет большинство в Конгрессе..." — заметил парламентарий.По словам Дубинского, Зеленский рискует столкнуться с серьезным разочарованием.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, но выборы в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.

https://1prime.ru/20250331/tramp-856264825.html

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украина, владимир зеленский