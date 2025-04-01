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"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского - 01.04.2025, ПРАЙМ
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"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский задумал отложить президентские выборы на Украине еще на год. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:08+0300
2025-04-01T09:08+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский задумал отложить президентские выборы на Украине еще на год. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram."Идеальной для себя ситуацией у Зеленского считают отмену выборов до весны 2026-го, до промежуточных выборов в Конгресс США. Верят, что Трамп потеряет большинство в Конгрессе..." — заметил парламентарий.По словам Дубинского, Зеленский рискует столкнуться с серьезным разочарованием.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, но выборы в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:08 01.04.2025
 
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского

Дубинский: Зеленский намерен затянуть вопрос с выборами до весны 2026 года

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский задумал отложить президентские выборы на Украине еще на год. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram.
"Идеальной для себя ситуацией у Зеленского считают отмену выборов до весны 2026-го, до промежуточных выборов в Конгресс США. Верят, что Трамп потеряет большинство в Конгрессе..." — заметил парламентарий.
По словам Дубинского, Зеленский рискует столкнуться с серьезным разочарованием.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, но выборы в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.
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