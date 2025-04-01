https://1prime.ru/20250401/zelenskiy-856271928.html
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского - 01.04.2025, ПРАЙМ
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский задумал отложить президентские выборы на Украине еще на год. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T09:08+0300
2025-04-01T09:08+0300
2025-04-01T09:08+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский задумал отложить президентские выборы на Украине еще на год. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram."Идеальной для себя ситуацией у Зеленского считают отмену выборов до весны 2026-го, до промежуточных выборов в Конгресс США. Верят, что Трамп потеряет большинство в Конгрессе..." — заметил парламентарий.По словам Дубинского, Зеленский рискует столкнуться с серьезным разочарованием.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, но выборы в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.
https://1prime.ru/20250331/tramp-856264825.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Идеальная ситуация". В Раде раскрыли зловещий план Зеленского
Дубинский: Зеленский намерен затянуть вопрос с выборами до весны 2026 года
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский задумал отложить президентские выборы на Украине еще на год. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram.
"Идеальной для себя ситуацией у Зеленского считают отмену выборов до весны 2026-го, до промежуточных выборов в Конгресс США. Верят, что Трамп потеряет большинство в Конгрессе..." — заметил парламентарий.
По словам Дубинского, Зеленский рискует столкнуться с серьезным разочарованием.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, но выборы в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.
Трампа разочаровали заявления и Путина, и Зеленского, заявили в Белом доме