Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вторичное жилье в российских городах-миллионниках прибавило в стоимости - 01.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250401/zhile-856275263.html
Вторичное жилье в российских городах-миллионниках прибавило в стоимости
Вторичное жилье в российских городах-миллионниках прибавило в стоимости - 01.04.2025, ПРАЙМ
Вторичное жилье в российских городах-миллионниках прибавило в стоимости
Вторичное жилье в российских городах-миллионниках в марте подорожало в среднем на 0,7% - до 140 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики сервиса... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T10:56+0300
2025-04-01T10:56+0300
недвижимость
бизнес
финансы
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/63/842686368_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8d8046aac0a6c82e4b56620e26ffcea7.jpg
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Вторичное жилье в российских городах-миллионниках в марте подорожало в среднем на 0,7% - до 140 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики сервиса "Яндекс Недвижимость". "Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стал Краснодар (+1,4%, до 122 тысяч рублей), на втором месте - Нижний Новгород (+1,4%, до 139 тысяч рублей), на третьем - Пермь (+1,3%, до 102 тысяч рублей)", - говорится в сообщении копании. Как указывается в нем, снижение цен на вторичном рынке в прошлом месяце не зафиксировано ни в одном из российских мегаполисов. Объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц увеличился на 2,9%. По данным сервиса, самыми дорогими городами остаются Москва (+0,7% за месяц, до 355 тысяч рублей за "квадрат"), Санкт-Петербург (+0,4%, до 213 тысяч рублей), Казань (+0,5%, до 184 тысяч рублей), Нижний Новгород (+1,4%, до 139 тысяч рублей) и Екатеринбург (+0,6%, до 123 тысяч рублей). "Квадраты" стоимостью менее 100 тысяч рублей реализуются в Челябинске и Волгограде.
https://1prime.ru/20250314/doma-855796686.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/63/842686368_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46ff008f6f542867d9239d45d2ccf154.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, финансы, яндекс
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Яндекс
10:56 01.04.2025
 
Вторичное жилье в российских городах-миллионниках прибавило в стоимости

"Яндекс": вторичное жилье в миллионниках в марте незначительно подорожало

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовый жилой дом в Новосибирске
Новый жилой дом в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Вторичное жилье в российских городах-миллионниках в марте подорожало в среднем на 0,7% - до 140 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики сервиса "Яндекс Недвижимость".
"Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стал Краснодар (+1,4%, до 122 тысяч рублей), на втором месте - Нижний Новгород (+1,4%, до 139 тысяч рублей), на третьем - Пермь (+1,3%, до 102 тысяч рублей)", - говорится в сообщении копании.
Как указывается в нем, снижение цен на вторичном рынке в прошлом месяце не зафиксировано ни в одном из российских мегаполисов. Объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц увеличился на 2,9%.
По данным сервиса, самыми дорогими городами остаются Москва (+0,7% за месяц, до 355 тысяч рублей за "квадрат"), Санкт-Петербург (+0,4%, до 213 тысяч рублей), Казань (+0,5%, до 184 тысяч рублей), Нижний Новгород (+1,4%, до 139 тысяч рублей) и Екатеринбург (+0,6%, до 123 тысяч рублей). "Квадраты" стоимостью менее 100 тысяч рублей реализуются в Челябинске и Волгограде.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Путин ужесточил регистрацию недвижимости для иностранцев в новых регионах
14 марта, 16:00
 
НедвижимостьБизнесФинансыЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала