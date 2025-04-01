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Вторичное жилье в российских городах-миллионниках прибавило в стоимости

Вторичное жилье в российских городах-миллионниках прибавило в стоимости - 01.04.2025, ПРАЙМ

Вторичное жилье в российских городах-миллионниках прибавило в стоимости

Вторичное жилье в российских городах-миллионниках в марте подорожало в среднем на 0,7% - до 140 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики сервиса... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T10:56+0300

2025-04-01T10:56+0300

2025-04-01T10:56+0300

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Вторичное жилье в российских городах-миллионниках в марте подорожало в среднем на 0,7% - до 140 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики сервиса "Яндекс Недвижимость". "Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стал Краснодар (+1,4%, до 122 тысяч рублей), на втором месте - Нижний Новгород (+1,4%, до 139 тысяч рублей), на третьем - Пермь (+1,3%, до 102 тысяч рублей)", - говорится в сообщении копании. Как указывается в нем, снижение цен на вторичном рынке в прошлом месяце не зафиксировано ни в одном из российских мегаполисов. Объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц увеличился на 2,9%. По данным сервиса, самыми дорогими городами остаются Москва (+0,7% за месяц, до 355 тысяч рублей за "квадрат"), Санкт-Петербург (+0,4%, до 213 тысяч рублей), Казань (+0,5%, до 184 тысяч рублей), Нижний Новгород (+1,4%, до 139 тысяч рублей) и Екатеринбург (+0,6%, до 123 тысяч рублей). "Квадраты" стоимостью менее 100 тысяч рублей реализуются в Челябинске и Волгограде.

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