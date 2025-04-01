https://1prime.ru/20250401/zoloto-856271453.html

Цена золота растет четвертую торговую сессию подряд

Цена золота растет четвертую торговую сессию подряд - 01.04.2025, ПРАЙМ

Цена золота растет четвертую торговую сессию подряд

Стоимость фьючерса на золото во вторник утром увеличивается четвертую сессию подряд на фоне ряда экономических и геополитических факторов, следует из данных... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T08:57+0300

2025-04-01T08:57+0300

2025-04-01T08:57+0300

экономика

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на золото во вторник утром увеличивается четвертую сессию подряд на фоне ряда экономических и геополитических факторов, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 21,72 доллара, или на 0,69% относительно предыдущего закрытия, до 3 172,02 доллара за тройскую унцию, а в ходе торгов дня котировки достигли рекорда в 3 177 долларов за унцию. Стоимость золота поднялась за предыдущих три торговых дня на 3,38%. При этом на 8.43 мск майский фьючерс на серебро дешевел на 0,59% - до 34,815 доллара за унцию. "Золото начинает второй квартал года с исторически сильной позиции, которая поддерживается экономическими и геополитическими факторами, полностью объясняющими его привлекательность в настоящее время", - прокомментировал агентству Блумберг стратег по исследованиям Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia). В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.

https://1prime.ru/20250331/zoloto-856264203.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото