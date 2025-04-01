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Цена золота растет четвертую торговую сессию подряд - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/zoloto-856271453.html
Цена золота растет четвертую торговую сессию подряд
Цена золота растет четвертую торговую сессию подряд - 01.04.2025, ПРАЙМ
Цена золота растет четвертую торговую сессию подряд
Стоимость фьючерса на золото во вторник утром увеличивается четвертую сессию подряд на фоне ряда экономических и геополитических факторов, следует из данных... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T08:57+0300
2025-04-01T08:57+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на золото во вторник утром увеличивается четвертую сессию подряд на фоне ряда экономических и геополитических факторов, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 21,72 доллара, или на 0,69% относительно предыдущего закрытия, до 3 172,02 доллара за тройскую унцию, а в ходе торгов дня котировки достигли рекорда в 3 177 долларов за унцию. Стоимость золота поднялась за предыдущих три торговых дня на 3,38%. При этом на 8.43 мск майский фьючерс на серебро дешевел на 0,59% - до 34,815 доллара за унцию. "Золото начинает второй квартал года с исторически сильной позиции, которая поддерживается экономическими и геополитическими факторами, полностью объясняющими его привлекательность в настоящее время", - прокомментировал агентству Блумберг стратег по исследованиям Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia). В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
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золото
Экономика, золото
08:57 01.04.2025
 
Цена золота растет четвертую торговую сессию подряд

Стоимость фьючерса на золото во вторник утром увеличивается

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на золото во вторник утром увеличивается четвертую сессию подряд на фоне ряда экономических и геополитических факторов, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 21,72 доллара, или на 0,69% относительно предыдущего закрытия, до 3 172,02 доллара за тройскую унцию, а в ходе торгов дня котировки достигли рекорда в 3 177 долларов за унцию. Стоимость золота поднялась за предыдущих три торговых дня на 3,38%.
При этом на 8.43 мск майский фьючерс на серебро дешевел на 0,59% - до 34,815 доллара за унцию.
"Золото начинает второй квартал года с исторически сильной позиции, которая поддерживается экономическими и геополитическими факторами, полностью объясняющими его привлекательность в настоящее время", - прокомментировал агентству Блумберг стратег по исследованиям Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia).
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
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