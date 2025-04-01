https://1prime.ru/20250401/zoloto-856281313.html
Эксперт спрогнозировал рост стоимости золота в мире
Эксперт спрогнозировал рост стоимости золота в мире - 01.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост стоимости золота в мире
Стоимость золота в мире может вырасти до 3500 долларов за тройскую унцию до конца года, то есть ещё примерно на 10% от достигнутого рекорда, на... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T13:27+0300
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2025-04-01T13:27+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в мире может вырасти до 3500 долларов за тройскую унцию до конца года, то есть ещё примерно на 10% от достигнутого рекорда, на внешнеполитических, инфляционных рисках, а также прогнозах рецессии в США, следует из комментария начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова для РИА Новости. По данным биржи Comex, в ходе торгов ранее во вторник цена июньского фьючерса на золото достигли нового рекорда в 3177 долларов за тройскую унцию. С начала года драгметалл подорожал примерно на 19,5%, с начала марта - на 10,8%, следует из данных торгов. "Ряд инвестиционных банков уже прогнозируют золото на уровне 3500 долларов за унцию в конце года. Данный прогноз выглядит вполне реалистичным в случае эскалации геополитических и инфляционных рисков", - отмечает Красноженов. По его словам, цены на золото растут по нескольким причинам. Так, заявления президента США Дональда Трампа относительно импортных тарифов создают определенные предпосылки для роста инфляции, а кроме того, высказывания отдельных представителей властей могут транслироваться инвесторами в ожидание усиления напряженности на международной арене, что также оказывает поддержку росту цен на золото, считает Красноженов. "Макроэкономическая неопределенность и многочисленные прогнозы рецессии в американской экономике могут рассматриваться как дополнительный драйвер цен на золото. Спрос на физическое золото растет со стороны мировых ЦБ, ETFs (биржевых инвестфондов - ред.) и физических лиц. США импортировали около 64 миллиона унций золота с ноября", - заключил аналитик. В феврале Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
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рынки, золото
Эксперт спрогнозировал рост стоимости золота в мире
Эксперт Красноженов: золото может подорожать до 3500 долларов за унцию
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в мире может вырасти до 3500 долларов за тройскую унцию до конца года, то есть ещё примерно на 10% от достигнутого рекорда, на внешнеполитических, инфляционных рисках, а также прогнозах рецессии в США, следует из комментария начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова для РИА Новости.
По данным биржи Comex, в ходе торгов ранее во вторник цена июньского фьючерса на золото достигли нового рекорда в 3177 долларов за тройскую унцию. С начала года драгметалл подорожал примерно на 19,5%, с начала марта - на 10,8%, следует из данных торгов.
"Ряд инвестиционных банков уже прогнозируют золото на уровне 3500 долларов за унцию в конце года. Данный прогноз выглядит вполне реалистичным в случае эскалации геополитических и инфляционных рисков", - отмечает Красноженов.
По его словам, цены на золото растут по нескольким причинам. Так, заявления президента США Дональда Трампа относительно импортных тарифов создают определенные предпосылки для роста инфляции, а кроме того, высказывания отдельных представителей властей могут транслироваться инвесторами в ожидание усиления напряженности на международной арене, что также оказывает поддержку росту цен на золото, считает Красноженов.
"Макроэкономическая неопределенность и многочисленные прогнозы рецессии в американской экономике могут рассматриваться как дополнительный драйвер цен на золото. Спрос на физическое золото растет со стороны мировых ЦБ, ETFs (биржевых инвестфондов - ред.) и физических лиц. США импортировали около 64 миллиона унций золота с ноября", - заключил аналитик.
В феврале Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
Цена золота растет четвертую торговую сессию подряд