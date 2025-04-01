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Гонконг нарастил покупки российского золота почти втрое - 01.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250401/zoloto-856286130.html
Гонконг нарастил покупки российского золота почти втрое
Гонконг нарастил покупки российского золота почти втрое - 01.04.2025, ПРАЙМ
Гонконг нарастил покупки российского золота почти втрое
Гонконг за февраль нарастил покупки российского золота почти в 3 раза по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из данных гонконгской таможни,... | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T15:27+0300
2025-04-01T15:28+0300
экономика
россия
гонконг
золото
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Гонконг за февраль нарастил покупки российского золота почти в 3 раза по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из данных гонконгской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в конце зимы Гонконг приобрел золота из России на 486,7 миллиона долларов, что в 2,8 раза больше показателя января. В феврале прошлого года покупок не было. Февральская стоимость гонконгского импорта на 9% превышает среднемесячный уровень в прошлом году. За первые два месяца текущего года Гонконг ввез российского золота на 662,3 миллиона долларов против 19,9 миллиона долларов за аналогичный период годом ранее. Россия в феврале была шестой по поставкам золота в Гонконг. Лидером стала Швейцария, экспорт откуда за месяц удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. Китай увеличил отгрузки золота в Гонконг в 1,7 раза - до 1,4 миллиарда долларов. ОАЭ, которые традиционно были крупнейшими поставщиками для Гонконга, в феврале уменьшили продажи этого драгметалла - в 1,7 раза, до 1,1 миллиарда долларов. Четвертое место неожиданно заняла Южная Африка, которая последние несколько месяцев почти не поставляла золото на местный рынок. В феврале же ее отгрузки выросли в месячном выражении примерно в 79 раз - до 763,6 миллиона долларов. Пятерку поставщиков замкнула Япония, чей экспорт за месяц почти не изменился, составив 762,7 миллиона долларов.
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россия, гонконг, золото
Экономика, РОССИЯ, ГОНКОНГ, золото
15:27 01.04.2025 (обновлено: 15:28 01.04.2025)
 
Гонконг нарастил покупки российского золота почти втрое

Гонконг приобрел золота из России на 486,7 миллиона долларов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Гонконг за февраль нарастил покупки российского золота почти в 3 раза по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из данных гонконгской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в конце зимы Гонконг приобрел золота из России на 486,7 миллиона долларов, что в 2,8 раза больше показателя января. В феврале прошлого года покупок не было. Февральская стоимость гонконгского импорта на 9% превышает среднемесячный уровень в прошлом году.
За первые два месяца текущего года Гонконг ввез российского золота на 662,3 миллиона долларов против 19,9 миллиона долларов за аналогичный период годом ранее.
Россия в феврале была шестой по поставкам золота в Гонконг. Лидером стала Швейцария, экспорт откуда за месяц удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. Китай увеличил отгрузки золота в Гонконг в 1,7 раза - до 1,4 миллиарда долларов. ОАЭ, которые традиционно были крупнейшими поставщиками для Гонконга, в феврале уменьшили продажи этого драгметалла - в 1,7 раза, до 1,1 миллиарда долларов.
Четвертое место неожиданно заняла Южная Африка, которая последние несколько месяцев почти не поставляла золото на местный рынок. В феврале же ее отгрузки выросли в месячном выражении примерно в 79 раз - до 763,6 миллиона долларов. Пятерку поставщиков замкнула Япония, чей экспорт за месяц почти не изменился, составив 762,7 миллиона долларов.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
Эксперт спрогнозировал рост стоимости золота в мире
13:27
 
ЭкономикаРОССИЯГОНКОНГзолото
 
 
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