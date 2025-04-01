https://1prime.ru/20250401/zoloto-856286130.html

Гонконг нарастил покупки российского золота почти втрое

Гонконг нарастил покупки российского золота почти втрое - 01.04.2025, ПРАЙМ

Гонконг нарастил покупки российского золота почти втрое

Гонконг за февраль нарастил покупки российского золота почти в 3 раза по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из данных гонконгской таможни,... | 01.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-01T15:27+0300

2025-04-01T15:27+0300

2025-04-01T15:28+0300

экономика

россия

гонконг

золото

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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Гонконг за февраль нарастил покупки российского золота почти в 3 раза по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из данных гонконгской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в конце зимы Гонконг приобрел золота из России на 486,7 миллиона долларов, что в 2,8 раза больше показателя января. В феврале прошлого года покупок не было. Февральская стоимость гонконгского импорта на 9% превышает среднемесячный уровень в прошлом году. За первые два месяца текущего года Гонконг ввез российского золота на 662,3 миллиона долларов против 19,9 миллиона долларов за аналогичный период годом ранее. Россия в феврале была шестой по поставкам золота в Гонконг. Лидером стала Швейцария, экспорт откуда за месяц удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. Китай увеличил отгрузки золота в Гонконг в 1,7 раза - до 1,4 миллиарда долларов. ОАЭ, которые традиционно были крупнейшими поставщиками для Гонконга, в феврале уменьшили продажи этого драгметалла - в 1,7 раза, до 1,1 миллиарда долларов. Четвертое место неожиданно заняла Южная Африка, которая последние несколько месяцев почти не поставляла золото на местный рынок. В феврале же ее отгрузки выросли в месячном выражении примерно в 79 раз - до 763,6 миллиона долларов. Пятерку поставщиков замкнула Япония, чей экспорт за месяц почти не изменился, составив 762,7 миллиона долларов.

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россия, гонконг, золото