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Цены на золото несущественно замедлили рост - 01.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250401/zoloto-856293098.html
Цены на золото несущественно замедлили рост
Цены на золото несущественно замедлили рост - 01.04.2025, ПРАЙМ
Цены на золото несущественно замедлили рост
Стоимость золота на первых торгах квартала слегка замедлила рост после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:22+0300
2025-04-01T18:23+0300
экономика
золото
цены
макростатистика сша
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота на первых торгах квартала слегка замедлила рост после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 13,21 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,41%, до 3 163,51 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгметалл дорожал до 3 166 долларов. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,23%, до 34,69 доллара за унцию. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49% с уровня февраля в 50,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 49,5%. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в феврале сократилось до 7,568 миллиона с 7,762 миллиона месяцем ранее. Ожидалось значение на уровне 7,63 миллиона. Стоимость золота продолжает расти четвертую торговую сессию. По итогам прошедшего квартала драгоценный металл подорожал на 19%.
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золото, цены, макростатистика сша
Экономика, золото, цены, макростатистика США
18:22 01.04.2025 (обновлено: 18:23 01.04.2025)
 
Цены на золото несущественно замедлили рост

Торги: цены на золото немного замедлили рост после выхода макростатистики в США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота на первых торгах квартала слегка замедлила рост после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 13,21 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,41%, до 3 163,51 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгметалл дорожал до 3 166 долларов. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,23%, до 34,69 доллара за унцию.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49% с уровня февраля в 50,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 49,5%.
Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в феврале сократилось до 7,568 миллиона с 7,762 миллиона месяцем ранее. Ожидалось значение на уровне 7,63 миллиона.
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Экономиказолотоценымакростатистика США
 
 
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