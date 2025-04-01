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Цены на золото несущественно замедлили рост
Цены на золото несущественно замедлили рост - 01.04.2025, ПРАЙМ
Цены на золото несущественно замедлили рост
Стоимость золота на первых торгах квартала слегка замедлила рост после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 01.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-01T18:22+0300
2025-04-01T18:22+0300
2025-04-01T18:23+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота на первых торгах квартала слегка замедлила рост после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 13,21 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,41%, до 3 163,51 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгметалл дорожал до 3 166 долларов. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,23%, до 34,69 доллара за унцию. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49% с уровня февраля в 50,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 49,5%. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в феврале сократилось до 7,568 миллиона с 7,762 миллиона месяцем ранее. Ожидалось значение на уровне 7,63 миллиона. Стоимость золота продолжает расти четвертую торговую сессию. По итогам прошедшего квартала драгоценный металл подорожал на 19%.
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золото, цены, макростатистика сша
Экономика, золото, цены, макростатистика США
Цены на золото несущественно замедлили рост
Торги: цены на золото немного замедлили рост после выхода макростатистики в США
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота на первых торгах квартала слегка замедлила рост после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 13,21 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,41%, до 3 163,51 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгметалл дорожал до 3 166 долларов. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,23%, до 34,69 доллара за унцию.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49% с уровня февраля в 50,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 49,5%.
Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в феврале сократилось до 7,568 миллиона с 7,762 миллиона месяцем ранее. Ожидалось значение на уровне 7,63 миллиона.
Гонконг нарастил покупки российского золота почти втрое
Стоимость золота продолжает расти четвертую торговую сессию. По итогам прошедшего квартала драгоценный металл подорожал на 19%.