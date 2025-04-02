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Совфед расширил перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию - 02.04.2025, ПРАЙМ
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Совфед расширил перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию
Совфед расширил перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию - 02.04.2025, ПРАЙМ
Совфед расширил перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию
Сенаторы на заседании в среду ратифицировали протокол к российско-абхазскому межправительственному соглашению о режиме торговли товарами, который расширяет... | 02.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-02T11:00+0300
2025-04-02T11:00+0300
россия
абхазия
совфед
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду ратифицировали протокол к российско-абхазскому межправительственному соглашению о режиме торговли товарами, который расширяет перечень товаров, поставляемых в Абхазию из России без уплаты таможенной пошлины. Протокол подписан в Грозном 16 июля 2024 года. Он уже временно применяется с 27 июля 2024 года. Это связано с тем, что протокол касается товаров, поставляемых для внутренних нужд Абхазии и имеющих для нее важное социальное и экономическое значение, говорится в сопроводительных документах. Действующее соглашение предусматривает беспошлинный вывоз из России в Абхазию бензина, дизельного топлива, битума и пропана в пределах согласованных сторонами объемов. При поставках сверх этих объемов применяется ставка вывозной таможенной пошлины, действующая в РФ. Протокол позволяет аналогичным образом экспортировать в Абхазию и другие товары. Среди них, в частности, стройматериалы, товары бытового потребления, продукция химической промышленности, изделия из алюминия и черных металлов, рыба, фрукты, овощи. Расширение беспошлинных поставок в Абхазию позволит увеличить товарооборот и внесет значительный вклад в укрепление общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией, пояснял ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Абхазия полностью перешла на применение таможенного законодательства Евразийского экономического союза. При этом уровень гармонизации ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС, по информации Минэкономразвития России, уже составляет 50%.
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россия, абхазия, совфед
РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Совфед
11:00 02.04.2025
 
Совфед расширил перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию

Сенаторы расширили перечень товаров, беспошлинно поставляемых в Абхазию

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСухум. Абхазия
Сухум. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду ратифицировали протокол к российско-абхазскому межправительственному соглашению о режиме торговли товарами, который расширяет перечень товаров, поставляемых в Абхазию из России без уплаты таможенной пошлины.
Протокол подписан в Грозном 16 июля 2024 года. Он уже временно применяется с 27 июля 2024 года. Это связано с тем, что протокол касается товаров, поставляемых для внутренних нужд Абхазии и имеющих для нее важное социальное и экономическое значение, говорится в сопроводительных документах.
Действующее соглашение предусматривает беспошлинный вывоз из России в Абхазию бензина, дизельного топлива, битума и пропана в пределах согласованных сторонами объемов. При поставках сверх этих объемов применяется ставка вывозной таможенной пошлины, действующая в РФ.
Протокол позволяет аналогичным образом экспортировать в Абхазию и другие товары. Среди них, в частности, стройматериалы, товары бытового потребления, продукция химической промышленности, изделия из алюминия и черных металлов, рыба, фрукты, овощи.
Расширение беспошлинных поставок в Абхазию позволит увеличить товарооборот и внесет значительный вклад в укрепление общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией, пояснял ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
Абхазия полностью перешла на применение таможенного законодательства Евразийского экономического союза. При этом уровень гармонизации ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС, по информации Минэкономразвития России, уже составляет 50%.
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РОССИЯАБХАЗИЯСовфед
 
 
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